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В России Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга всегда будут помнить как настоящего друга страны

Президент России Владимир Путин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразили соболезнования в связи со смертью Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Телеграммы направлены Президенту Вьетнама То Ламу, Председателю Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману.

В телеграмме, направленной Президенту Вьетнама То Ламу, Владимир Путин отметил, что в России Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга запомнят «как настоящего друга нашей страны», который внес большой личный вклад в развитие российско-вьетнамских отношений.

 Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (1944-2024 гг.)

«Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене. В России его всегда будут помнить как настоящего друга нашей страны, внёсшего большой личный вклад в становление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем» - отмечается в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Выразив слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, а также всему дружественному народу Вьетнама, Президент России отметил, что ему «довелось неоднократно лично общаться с этим замечательным человеком, и навсегда сохраню светлую память о нём».

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг был опытным политиком и большим другом России. Об этом говорится в телеграмме, которую председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отправила главе Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману в связи со смертью Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.

Спикер Совфеда России написала: «С глубокой скорбью восприняла печальную весть о кончине Нгуен Фу Чонга. Ушел из жизни опытный политик, известный государственный деятель, который был большим другом России».

Валентина Матвиенко отметила, что для нее было большой честью иметь возможность общаться с этим мудрым человеком. Добрая память о нем навсегда останется в ее сердце. Спикер Совфеда выразила слова поддержки родным и близким Нгуен Фу Чонга в связи с тяжелой утратой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Слова сочувствия и поддержки. Глава Госдумы России направил председателю Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману соболезнования, опубликованные на официальном сайте Госдумы

«Невозможно переоценить его вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам. От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ прошу передать слова поддержки родным и близким Нгуен Фу Чонга» - отметил Володин.

Ранее, принимая известие о кончине Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, лидеры Лаоса, Камбоджи, Китая, Кубы выразили соболезнования.


ИЖВ

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