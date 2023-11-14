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В рамках 11-й Азиатско-Тихоокеанской региональной конференции МФОККиКП пройдет ряд мероприятий
Конференция, проводимая раз в четыре года под девизом «Повышение готовности к стихийным бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе», позволит оценить итоги и прогресс в реализации мероприятий предыдущей конференции в 2018 году, определить план действий для Азиатско-Тихоокеанского региона на 2023-2026 годы, а также поспособствует развитию сотрудничества между национальными ассоциациями региона.
Ожидается, что это укрепит имидж Вьетнама и его народа, а также расширит сотрудничество в области развития между VRC и международными партнерами и бизнесом во всем мире. Это подтвердит обязательства правительства Вьетнама, а также обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в регионе в области борьбы с изменением климата и ликвидации последствий катастроф.
Помимо церемонии открытия и пленарного заседания, состоятся пять семинаров, на которых будут обсуждаться вопросы готовности к катастрофам и сотрудничества, а также того, как стать странами устойчивого развития и заслуживающими доверия организациями.
На 20 ноября запланирован форум по повышению потенциала устойчивости для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, а 22 ноября вечером состоится ежегодная церемония чествования выдающихся благотворителей VRC.