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НОВОСТИ

В провинции Хайзыонге начался сбор урожая и продвижение торговли личи Тханьхa

Власти северной провинции Хайзыонг в сотрудничестве с Агентством по продвижению торговли Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли 30 мая открыли 2025 сезон сбора урожая личи Тханьха и провели конференцию по продвижению торговли с отечественными и зарубежными партнерами. В рамках мероприятия состоялось символическое открытие фруктовых садов и торжественная отправка личи Тханьха за границу. Цель мероприятия - отметить вклад фермеров и поддержать потребление личи как внутри страны, так и за рубежом.
В настоящее время в провинции Хайзыонге под личи занято 8 800 гектаров, в том числе 3 300 гектаров в уезде Тханьха, а общий объем производства оценивается в 65 000 тонн. Урожай будет собираться с конца мая по июнь.

Чтобы облегчить торговлю, провинция упростила административные процедуры и улучшила логистику. Более 70 зон выращивания личи были сертифицированы по стандартам VietGAP или GlobalGAP. Хайзыонг также получил 198 кодов районов посадки и 16 кодов упаковочных предприятий для поддержки экспорта.

Ожидается, что около 20 000 тонн будет продано на внутреннем рынке, а остальная часть будет экспортирована в Китай, США, Японию, ЕС и другие дорогостоящие рынки.

Представители зарубежных торговых представительств Вьетнама и иностранные партнеры отметили растущий спрос на личи Тханьха, особенно на таких рынках, как США и Япония.

Однако они подчеркнули важность соблюдения стандартов импорта, улучшения упаковки и послеуборочных процессов, а также продвижения бренда с помощью целевых коммуникационных кампаний.

Экспортеры и местные кооперативы подписали на мероприятии соглашения, обеспечивающие стабильные поставки и качество. Руководство провинции подтвердило свою приверженность поддержке бизнеса и расширению глобального охвата сельскохозяйственной продукции Хайзыонга.

ИЖВ/ВИА

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