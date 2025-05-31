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В провинции Хайзыонге начался сбор урожая и продвижение торговли личи Тханьхa
В настоящее время в провинции Хайзыонге под личи занято 8 800 гектаров, в том числе 3 300 гектаров в уезде Тханьха, а общий объем производства оценивается в 65 000 тонн. Урожай будет собираться с конца мая по июнь.
Чтобы облегчить торговлю, провинция упростила административные процедуры и улучшила логистику. Более 70 зон выращивания личи были сертифицированы по стандартам VietGAP или GlobalGAP. Хайзыонг также получил 198 кодов районов посадки и 16 кодов упаковочных предприятий для поддержки экспорта.
Ожидается, что около 20 000 тонн будет продано на внутреннем рынке, а остальная часть будет экспортирована в Китай, США, Японию, ЕС и другие дорогостоящие рынки.
Представители зарубежных торговых представительств Вьетнама и иностранные партнеры отметили растущий спрос на личи Тханьха, особенно на таких рынках, как США и Япония.
Однако они подчеркнули важность соблюдения стандартов импорта, улучшения упаковки и послеуборочных процессов, а также продвижения бренда с помощью целевых коммуникационных кампаний.
Экспортеры и местные кооперативы подписали на мероприятии соглашения, обеспечивающие стабильные поставки и качество. Руководство провинции подтвердило свою приверженность поддержке бизнеса и расширению глобального охвата сельскохозяйственной продукции Хайзыонга.