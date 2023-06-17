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В провинции Ниньтхуан открылась Южно-Центральная радиовещательная станция

Во второй половине дня 16 июня президент Во Ван Тхыонг и делегация приняли участие на церемонии открытия Южно-Центральная радиовещательной станции в общине Фыокзинь уезда Тхуаннам провинции Ниньтхуан.
  Президент Во Ван Тхыонг и делегаты перерезали ленточку, открывая радиовещательную станцию. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
На церемонии президент Во Ван Тхыонг поздравил и высоко оценил усилия радио «Голоса Вьетнама» по преодолению трудностей, связанных с сегодняшним открытием Южно-Центральной радиовещательной станции. Это событие имеет очень важное значение, расширяющее охват радио Голос Вьетнама, голос Партии и Государства до Юго-Восточных морей и островов, отдаленных районов Южно-Центральных провинций.

Президент предложил «Голосу Вьетнама» продолжать вкладывать средства в повышение качества новостей, чтобы наилучшим образом удовлетворять информационные потребности людей, особенно рыбаков в море, офицеров и солдат на островах Чыонгша, на буровых установках, и сил, несущих службу в открытом Восточном море, увеличивать информацию о погоде, помогая людям заранее подготовиться к стихийным бедствиям. Радио «Голос Вьетнама», располагающее собственными средствами связи, отбирает содержательные и живые программы для трансляции, чтобы удовлетворить потребности людей в информации и культурных развлечениях.

Южная центральная радиовещательная станция является одним из крупных технических проектов, построенных на бюджетных средствах. Строительство радиостанции началось в 2020 году на площади более 16 гектаров в деревне Шонхай, обшина Фыокзинь, общий объем инвестиций составляет 327 миллиардов донгов.

Станция оснащена средневолновой (AM) системой радиопередатчика мощностью 400 кВт с частотой 1071 кГц с использованием современных методов и технологий, готова к переходу на цифровое вещание стандарта DRM в соответствии с тенденцией развития в мире. Средневолновая антенная система мощностью 400 кВт состоит из двух антенных колонн высотой 95 м, установленных под углом 1350 и направленных на островы Чыонгша.

Благодаря современным техническим технологиям, Южно-Центральная радиовещательная станция после ввода в эксплуатацию будет транслировать радио VOV1 и VOV5, предоставляя политическую, экономическую, культурную и социальную информацию широкой аудитории в южно-центральных прибрежных провинциях, соотечественникам и солдатам в водах архипелага Чыонгша Вьетнама.

Г-н До Тиен Ши, генеральный директор Радио «Голос Вьетнама», заявил, что отныне качество радиовещания «Голоса Вьетнама» в южно-центральных прибрежных провинциях и островах Чыонгша будет улучшаться, внеся вклад в обеспечение порядка и безопасности, подтверждение национального суверенитета в Восточном море Вьетнама. Южно-центральная радиовещательная станция поможет рыбакам, чиновникам, солдатам и людям на островах Чыонгша услышать голоса Партии, государства и получить самую полезную информацию для повседневной жизни и работы.

ИЖВ/ВИА

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