НОВОСТИ
В последние 6 месяцев 2023 года рынок труда всё еще сталкивается с трудностями
В конце мая 2023 года поставщик услуг по подбору персонала Navigos Group объявил, что рынок труда будет сталкиваться с многочисленными трудностями. В десятку отраслей с очень высоким и снижающимся спросом на рабочую силу входят: туризм, рестораны и гостиницы; текстиль и обувь; строительство и недвижимость; покупка и поставка материалов; информационные технологии; импорт и экспорт; транспорт и логистика; юридическая и административная сферы; маркетинг; продажа и обслуживание клиентов.
По данным Navigos Group, в первые месяцы 2023 года положительных сигналов об экономике на международном и внутреннем рынках не зафиксировано. Navigos Group прогнозирует, что до тех пор, пока мировая экономика восстановится, предприятия будут сокращать расходы, чтобы сохранить персонал.
Согласно Обзору проблем предприятий и экономических перспектив на 2023 года, проведенному Советом исследования и развития частной экономики, волна увольнений продолжится в последние месяцы 2023 года из-за макроэкономических и внутренних проблем предприятий. Примерно 5200 из почти 9560 опрошенных предприятий заявили, что они сократят более 5% своих сотрудников до конца 2023 года.
По словам заместителя начальника Ханойского центра службы занятости Ву Куанг Тхань, некоторые предприятия в Ханое были вынуждены сократить заказы, поэтому многие работники начали увольняться, тем не менее у многих предприятий по-прежнему есть потребность в найме.
Ожидается, что в Ханое будет расти спрос на таких работников, как продавцы, рабочие по сборке электронных компонентов, швеи, обслуживающий персонал в ресторанах и отелях, работники в турагентстве и др. Прогнозируется, что в некоторых отраслях будет наблюдаться высокий спрос на набор персонала, таких как туризм, опт и в розницу, транспорт и складирование. А в некоторых отраслях будет наблюдаться сокращение рабочих мест из-за нехватки заказов, таких как импорт и экспорт, производство изделий из резины и пластика, обработка древесины…
По словам министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения, в первые месяцы 2023 года 8644 предприятия были вынуждены сократить рабочие места, в том числе 27,4% предприятий с иностранными инвестициями и 72,18% негосударственных предприятий. Сокращение рабочих мест происходит из-за трудностей в поиске и развитии международных рынков.