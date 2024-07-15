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НОВОСТИ

В Нячанге стартует международный фестиваль света 2024

Вечером 13 июля в провинции Кханьхоа открылся Международный фестиваль светового шоу дронов в Нячанге в 2024 году на тему «Сверкающий Млечный путь».
На церемонии открытия
В своей приветственной речи Заместитель министра культуры, спорта и туризма Хо Ан Фонг сказал, что Международный фестиваль светового шоу дронов в Нячанге в 2024 году – это не только международное культурное и развлекательное мероприятие, но и возможность для нас вместе почтить красоту природы, культуру и жителей Нячанга.

Мероприятие является хорошей возможностью для представления международным друзьям о мирном, развивающемся и богатом самобытностью Вьетнаме. По словам Заместителя министра, фестиваль будет способствовать развитию туризма, экономики и культуры Нячанга, чтобы провинция Кханьхоа вскоре достигла запланированной цели по приему и обслуживанию 9 миллионов посетителей в этом году.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Кханьхоа Динь Ван Тхиеу сказал, что Кханьхоа стремится создать свой собственный фестивальный бренд – яркий и привлекательный, соединяющий и расширяющий внутренние и международные обмены, способствуя развитию сотрудничества и социально-экономическому развитию провинции.

Фестиваль проходит 13 июля и 20 июля. В ночь открытия впервые прошли соревнования по световому шоу дронов между командами из Республики Корея и Китая под девизом "Гламур Нячанга". Кроме того, состоялось музыкальное выступление молодых вьетнамских певцов.

Во второй вечер, названный "Ночь чудес", пройдут соревнования между представителями Франции и ОАЭ, а завершится все церемонией закрытия в гавани Vinpearl на острове Хонче в заливе Нячанг.

По данным провинциального Департамента туризма, ожидается, что каждую ночь в город будут приезжать более 50 000 жителей и гостей. Департамент сообщил, что отели и курорты города уже достигли средней заполняемости более 80% в период проведения фестиваля.

Кханьхоа планирует принять 9 миллионов посетителей, в том числе 3 миллиона иностранцев, а доходы от туризма в этом году составят около 40 триллионов донгов (1,6 миллиарда долларов США).

ВИА/ИЖВ

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