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В Нячанге стартует международный фестиваль света 2024
Мероприятие является хорошей возможностью для представления международным друзьям о мирном, развивающемся и богатом самобытностью Вьетнаме. По словам Заместителя министра, фестиваль будет способствовать развитию туризма, экономики и культуры Нячанга, чтобы провинция Кханьхоа вскоре достигла запланированной цели по приему и обслуживанию 9 миллионов посетителей в этом году.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Кханьхоа Динь Ван Тхиеу сказал, что Кханьхоа стремится создать свой собственный фестивальный бренд – яркий и привлекательный, соединяющий и расширяющий внутренние и международные обмены, способствуя развитию сотрудничества и социально-экономическому развитию провинции.
Фестиваль проходит 13 июля и 20 июля. В ночь открытия впервые прошли соревнования по световому шоу дронов между командами из Республики Корея и Китая под девизом "Гламур Нячанга". Кроме того, состоялось музыкальное выступление молодых вьетнамских певцов.
Во второй вечер, названный "Ночь чудес", пройдут соревнования между представителями Франции и ОАЭ, а завершится все церемонией закрытия в гавани Vinpearl на острове Хонче в заливе Нячанг.
По данным провинциального Департамента туризма, ожидается, что каждую ночь в город будут приезжать более 50 000 жителей и гостей. Департамент сообщил, что отели и курорты города уже достигли средней заполняемости более 80% в период проведения фестиваля.
Кханьхоа планирует принять 9 миллионов посетителей, в том числе 3 миллиона иностранцев, а доходы от туризма в этом году составят около 40 триллионов донгов (1,6 миллиарда долларов США).