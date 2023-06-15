Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

В Кханьхоа проходят мероприятия по продвижению туризма с помощью фильмов

Программа по продвижению туризма во Вьетнаме с помощью фильмов пройдетв центральной прибрежной провинции Кханьхоа с16 по18 июня.
  Афиша программы (Фото: организатор)  

 Программа по продвижению туризма во Вьетнаме с помощью фильмов пройдетв центральной прибрежной провинции Кханьхоа с 16 по18 июня.

Мероприятие, организованное совместно Министерством культуры, спорта и туризма и Народным комитетом провинции, должно объединить бизнес, кинематографистов и местные власти, открывая возможности для государственно-частного партнерства в этой сфере.

В ходе программы на площади 2/4 в городе Нячанг будет организована фотовыставка, на которой будут представлены 300 фотографий и кинокадров, снятых в 12 провинциях и городах страны, и 80 фотографий людей и пейзажей Кханьхоа.

Среди основных мероприятий программы - форум по туризму и кино и международная конференция, способствующая инвестициям и развитию туристических брендов с помощью кино.

Кроме того, гостей ждет кинопоказ, торжественный ужин, мероприятие с красной ковровой дорожкой и большой музыкальный концерт. Концерт, запланированный на 17 июня на площади 2/4, будет включать ток-шоу с участием артистов и кинематографистов из Вьетнама и из-за рубежа.

ВИА/ИЖВ

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