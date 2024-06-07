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В Куиньоне стартует Мировая серия по текболу 2024 года
По данным Международной федерации текбола (FITEQ), в четырехдневных соревнованиях примут участие 115 спортсменов из 52 стран и территорий. Турнир состоит из 124 отборочных матчей, которые пройдут с 6 по 8 июня, а финальный матч и церемония награждения состоятся 9 июня.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Лам Кхай Жанг отметил, что турнир откроет новое направление, привнесет в страну новые виды спорта, связанные с международными событиями. Кроме того, это возможность для провинции представить и продвинуть потенциал, сильные стороны, культуру и людей провинции среди отечественных и иностранных туристов и инвесторов, тем самым налаживая связи и сотрудничество, привлекая инвестиции в социально-экономическое развитие в целом и в туризм в частности.
Ласло Вайда, генеральный секретарь FITEQ, сказал, что надеется распространить образ прекрасного города Куиньон по всему миру благодаря успеху турнира.
Куиньон расположен на побережье Южно-Центрального региона. В 2024 году город во второй раз получил звание «Город чистого туризма АСЕАН».
Провинция Биньдинь ориентирована на развитие развлекательного, спортивного, научного, MICE-туризма, культурно исторического туризма, особенно на прорыв в привлечении международных спортивных мероприятий в местность, создание стильного международного туристического направления.
Текбол - это вид спорта с мячом, сочетающий в себе футбол и настольный теннис, в который играют на изогнутом столе. Игроки бьют по мячу любой частью тела, кроме рук и кистей. В текбол можно играть вдвоем в одиночном разряде или вчетвером в парном разряде.
Впервые этот вид спорта появился в Венгрии в 2014 году. В настоящее время FITEQ объединяет более 150 национальных федераций, а по всему миру насчитывается более 4 000 клубов этого вида спорта. FITEQ организовала пять чемпионатов мира - в 2017, 2018, 2019, 2022 и 2023 годах.