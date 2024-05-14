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В июле будет предоставлено бесплатное программное обеспечение для борьбы с мошенничеством
Это приложение предназначено для смартфонов. Оно предоставляется совершенно бесплатно и может функционировать на основании двух самых популярных на сегодняшний день операционных систем Android и iOS. Ожидается, что это программное обеспечение станет эффективным инструментом для обнаружения признаков онлайн-мошенничества, а также будет способствовать повышению навыков техники безопасности пользователей.
Разработка программного обеспечения, предназначенная для предотвращения мошенничества – одна из ключевых задач, которую Национальная ассоциация кибербезопасности планирует выполнить. Это общественный, некоммерческий проект, без использования государственного бюджета, финансирование которого обеспечено источниками социального спонсорства.
Руководитель отдела технологических исследований Национальной ассоциации кибербезопасности, технологический директор компании NCS Cyber Security, главный архитектор программного обеспечения Ву Нгок Шон сказал: «Тщательно исследуя 24 формы мошенничества, а также комбинации вариантов, используемые субъектами, мы определили 5 важных методов, которые могут помочь людям предотвратить мошенничество. Программное обеспечение будет обнаруживать признаки незащищенности путем проверки номеров телефонов, адресов веб-сайтов (ссылок), проверки номеров счетов, сканирования файлов на наличие вредоносных программ и проверки QR-кодов». Соответственно, функция проверки номера телефона этого программного обеспечения поможет пользователям предотвращать появление мошеннических номеров в базе данных, а также будет предупреждать о назойливых рекламных номерах (спам-номерах). Пользователи смогут заранее заблокировать номера, с которыми они не хотят связываться (добавить в Черный список), или создать исключения для необходимых номеров (добавить в Белый список).
Функция проверки веб-адреса (ссылки) помогает обнаружить мошеннические веб-сайты, содержащие вредоносный код или поддельные страницы. Пользователи будут получать предупреждения о запрете доступа к этим веб-сайтам, чтобы не потерять свои учетные записи. Программное обеспечение также позволяет пользователям сканировать QR-коды перед совершением транзакций, помогая обнаруживать QR-коды, имеющие признаки мошенничества.
Благодаря функции сканирования файлов на наличие вредоносных программ пользователи будут предупреждаться при установке поддельных приложений или приложений, содержащих вредоносный код. Это поможет предотвратить ситуации, когда люди выдают себя за агентства и организации, которые обманом заставляют людей устанавливать поддельные приложения, брать под свой контроль их телефоны, а затем автоматически переводить деньги.
Эксперты также утверждают, что в большинстве ситуаций мошенничества конечной целью являются деньги на счете жертвы. Программное обеспечение для предотвращения мошенничества проверяет номера счетов перед транзакциями. С помощью этой функции пользователи могут узнать, находится ли номер счета, с которым они собираются совершить транзакцию, в списке мошенничества или нет.
Программное обеспечение для предотвращения мошенничества будет представлено на двух официальных рынках приложений Google Play и App Store.