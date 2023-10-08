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В городе Хошимине необходима дорожная карта перехода на зеленое развитие
Разработка конкретной дорожной карты
На экономическом форуме в Хошимине 2023 года, который состоялся 15 сентября, Нгуен Дык Хьен, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам, сказал, что реализация развития цифровой экономики, экономики замкнутого цикла и зеленого роста не может осуществляться в соответствии с тенденциями, но должна происходить методичным, профессиональным и целенаправленным образом.
По его словам, в стратегических рамках зеленого роста городу необходимо стать первопроходцем в развитии ряда отраслей, таких как индустрия цифровых технологий, биоиндустрия, индустрия высоких технологий. В то же время необходимо иметь дорожную карту, конкретные механизмы и политики для реструктуризации промышленного сектора города в сторону основополагающих, приоритетных, передовых отраслей с высокими технологиями и добавленной стоимостью; переход ресурсоемких и энергоемких индустрий к зеленым индустриям с низким уровнем выбросов углерода.
Представитель Министерства иностранных дел, помощник министра Нгуен Минь Ву считает, что городу Хошимину необходимо сформировать видение того, как стать центром услуг, исследований, разработок и инноваций в областях зеленой экономики.
Нгуен Минь Ву подчеркнул, что вместе с целью стать международным финансовым центром у города есть очень благоприятные условия для того, чтобы стать «полюсом привлечения» зеленых источников финансирования, которые сегодня набирают обороты.
Финансовый центр города Хошимин должен стать международным финансовым центром нового поколения, в котором климатическое финансирование, зеленое финансирование, финансирование технологий будут играть центральную роль. Город должен незамедлительно выпустить политику для некоторых таких новых финансовых инструментов, как: выпуск зеленых облигаций, создание углеродной биржи в соответствии с международными стандартами, налаживание связей со странами АСЕАН, чтобы стать региональным центром торговли углеродными кредитами с глобальным видением.
С точки зрения экономического эксперта, доктора Чан Зу Литя, городу необходимо воспользоваться резолюцией Национального собрания № 98/2023/QH15 от 24 июня 2023 года о пилотном внедрении некоторых специальных механизмов и политик для развития Хошимина в процессе зеленого перехода.
По его словам, город Хошимин может создать стратегические рамки для увеличения использования возобновляемых источников энергии, солнечной энергии, оффшорной ветроэнергетики для сокращения выбросов углерода (CO2) в окружающую среду...
Поощрение роли частного сектора
В своих выступлениях делегаты, которые приняли участие на Экономическом форуме в Хошимине 2023, подчеркнули роль людей и бизнеса в процессе зеленого перехода. Это движущая сила, а также важный ресурс, определяющий успех в процессе зеленого роста в Хошимине в частности, а также во Вьетнаме в целом.
По словам Ле Конг Тханя, заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, город Хошимин должен призвать отечественное и зарубежное бизнес-сообщество предлагать инициативы по зеленому переходу, распространять успешные модели под девизом того, что государство создает институты и руководит, а предприятия и люди должны играть центральную роль.
Ле Конг Тхань подчеркнул, что продвижение достижений науки, технологий и инноваций является центральной движущей силой экономического развития. Это решение проблемы как быстрого экономического роста, так и экологической устойчивости. Поэтому бизнесу необходимо тесно координировать свои действия и сопровождать правительство, создавая и используя вспомогательные ресурсы международных организаций и партнеров.
Фактически, частный сектор играет важную роль в зеленом переходе Вьетнама. По словам Дона Лэма, генерального директора и акционера-основателя VinaCapital Group, частный сектор продвигает и играет ключевую роль в осуществлении зеленого перехода, особенно в энергетическом секторе...