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Вьетнам уже информирует других о представлении своего документа границам расширенного континентального шельфа

Вьетнам проинформировал соответствующие страны о представлении своего документа о границах расширенного континентального шельфа в отношении центрального района Восточного моря в Комиссию ООН по границам континентального шельфа (КГКШ) по дипломатическим каналам.
  Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Фам Тху Ханг. Фото: ВИА  

Вьетнам проинформировал соответствующие страны о представлении своего документа о границах расширенного континентального шельфа в отношении центрального района Восточного моря в Комиссию ООН по границам континентального шельфа (КГКШ) по дипломатическим каналам, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Фам Тху Ханг.

На очередной пресс-конференции МИД 18 июля официальный представитель отметила, что точка зрения Вьетнама четко отражена в заявлении МИД по поводу представления страны о границах континентального шельфа, выходящим за пределы 200 морских миль от исходных линий, в отношении Центрального района Восточного моря.

Чтобы выразить свою добрую волю и чувство ответственности, Вьетнам проинформировал соответствующие страны по дипломатическим каналам, сказала она, добавив, что обмен мнениями проходил в искренней, дружественной и прямолинейной манере.

По ее словам, страны приняли к сведению и проявили уважение к праву Вьетнама на представление материала, что соответствует статье 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

Отвечая на вопрос о реакции Вьетнама на попытку покушения на бывшего президента США Дональда Трампа во время его митинга 13 июля, Фам Тху Ханг сказала, что высшие руководители Вьетнама выразили сочувствие и надежду на скорое полное выздоровление бывшего президента.

По этому поводу официальный представитель также выразила глубокие соболезнования семьям погибших в результате инцидента.

ИЖВ/ВИА

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