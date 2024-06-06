Вьетнам становится ключевым торговым партнером Словении в Азии

Заместитель премьер-министра и министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон. Фото: ВИA



По ее словам, установление двусторонних дипломатических отношений стало важной вехой, демонстрирующей желание обеих стран глубже понять друг друга и готовность развивать сотрудничество на различных уровнях и в различных областях. В недавнем интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству (ВИА) по случаю 30-й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений (7 июня 1994 года - 2024 год), Таня Файон высоко оценила роль и позицию Вьетнама и выразила уверенность в потенциале укрепления сотрудничества между двумя странами в различных областях.По ее словам, установление двусторонних дипломатических отношений стало важной вехой, демонстрирующей желание обеих стран глубже понять друг друга и готовность развивать сотрудничество на различных уровнях и в различных областях.

Она подчеркнула, что несмотря на географическую удаленность и ограниченность ресурсов, обе страны поддерживают регулярные диалоги, отмечая, что в последнее время обмены и сотрудничество между двумя странами укрепляются.

Одним из примеров усилий по развитию двусторонних отношений Таня Файон назвала 3-е заседание Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству между Вьетнамом и Словенией в Любляне в октябре прошлого года.



Она также выразила свое впечатление о достижениях Вьетнама, сказав, что сильный рост двусторонних торговых отношений отражает центральную позицию, которую занял Вьетнам в важных отраслях промышленности и глобальных цепочках поставок.

Она сказала, что делегация словенских предпринимателей планирует посетить и изучить вьетнамский рынок, сосредоточившись на потенциале морских и авиационных связей между двумя странами.

Таня Файон также отметила туризм как еще одну потенциальную область сотрудничества между Словенией и Вьетнамом.



Она выразила свою радость и признательность за приверженность Словении и Вьетнама многостороннему подходу и уважению международного права, включая Устав ООН и Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).



Словения стремится к расширению сотрудничества с Вьетнамом во всех взаимовыгодных областях, что также крайне важно, поскольку Словения в настоящее время является непостоянным членом Совета Безопасности ООН на срок 2024-2025 годов, сказала она.



Дипломат также отметила сотрудничество в области туризма и обмен в области культуры и искусства между двумя странами.



Таня Файон заявила, что Словения будет способствовать открытию почетного консульства в Хошимине для дальнейшей поддержки расширения сотрудничества между Словенией, членом Европейского союза (ЕС), и Вьетнамом, членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенно в области экономики.



Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) подняло отношения между ЕС и Вьетнамом на новую высоту, сказала она, добавив, что ее страна продолжает присоединяться к усилиям других стран-членов ЕС по ускорению ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).



Таня Файон также высоко оценила усилия Вьетнама по активизации стратегического партнерства между ЕС и АСЕАН, заявив, что в условиях глобальной нестабильности укрепление сотрудничества с Юго-Восточной Азией, включая Вьетнам, играет решающую роль.



