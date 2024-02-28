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Вьетнам стал любимым направлением для китайских туристов в начале 2024 года

Вьетнам набирает обороты в качестве ведущего направления для китайских туристов, сообщила 27 февраля цифровая туристическая платформа Agoda.
Вьетнам стал любимым направлением для китайских туристов в начале 2024 года. Фото: ВИA    

 Соответственно, количество поисковых запросов из Китая по Вьетнаму во время недавнего Лунного Нового года 2024 почти вернулось на уровень, предшествовавший до COVID-19, достигнув 95% по сравнению с 2020 годом, что является положительным знаком для туристической отрасли Вьетнама.


Данные Министерства культуры, спорта и туризма отметили, что китайские туристы составили почти треть от общего числа посетителей Вьетнама в 2019 году, став крупнейшим источником дохода от туризма в стране, сказал директор Agoda Vietnam Ву Нгок Лам.

В частности, возвращение интереса китайских туристов свидетельствует о светлых перспективах вьетнамского туризма в будущем. Кроме того, благодаря благоприятной визовой политике Вьетнаму удалось привлечь туристов из таких стран, как Индия и Республика Корея, после того как он вновь открыл международный туризм после COVID-19.

Agoda также отметила, что туристы из Китая выбирают Вьетнам за его богатую культуру и красивый природный ландшафт. В этом году Хошимин, Ханой, Нячанг, Дананг и жемчужный остров Фукуок вошли в пятерку лучших городов по выбору китайских туристов.

ВИА/ИЖВ

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