Вьетнам стал любимым направлением для китайских туристов в начале 2024 года. Фото: ВИA

Соответственно, количество поисковых запросов из Китая по Вьетнаму во время недавнего Лунного Нового года 2024 почти вернулось на уровень, предшествовавший до COVID-19, достигнув 95% по сравнению с 2020 годом, что является положительным знаком для туристической отрасли Вьетнама.