Вьетнам решительно осуждает бесчеловечные нападения на международные морские пути

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Фам Тху Ханг. Фото: ВИА

Официальный представитель МИД Вьетнама сделала это заявление в ответ на вопрос журналистов о вьетнамских членах экипажа на борту судна True Confidence, которое подверглось нападению в море.По ее словам, сразу после получения информации 7 марта министерство иностранных дел поручило посольству Вьетнама в Саудовской Аравии и Йемене, а также посольству Вьетнама в Египте и Джибути связаться с соответствующими местными властями и запросить информацию о положении вьетнамских граждан, находившихся на борту атакованного судна.Она привела предварительную информацию о том, что на борту находились четыре вьетнамских члена экипажа, один из которых умер, а остальные, как сообщается, находятся в нормальном состоянии здоровья.Представительства Вьетнама будут поддерживать тесный контакт с местными властями и в срочном порядке примут меры по защите граждан и проведут соответствующие процедуры в отношении погибших, обеспечив тем самым законные права и интересы вьетнамских граждан, сказала она, добавив, что министерство в координации с соответствующими национальными ведомствами будет работать с компанией, которая отправила членов экипажа, для принятия необходимых мер защиты."Вьетнам требует, чтобы все заинтересованные стороны немедленно прекратили все акты насилия и обеспечили безопасность, сохранность и свободу международного судоходства в соответствии с международным правом", - заявила она.



