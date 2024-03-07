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Вьетнам решительно осуждает бесчеловечные нападения на международные морские пути

Вьетнам решительно осуждает жестокие, бесчеловечные нападения на невинных гражданских лиц и гражданские суда на международных морских путях, заявила 7 марта официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Фам Тху Ханг.
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Фам Тху Ханг. Фото: ВИА
Официальный представитель МИД Вьетнама сделала это заявление в ответ на вопрос журналистов о вьетнамских членах экипажа на борту судна True Confidence, которое подверглось нападению в море.

По ее словам, сразу после получения информации 7 марта министерство иностранных дел поручило посольству Вьетнама в Саудовской Аравии и Йемене, а также посольству Вьетнама в Египте и Джибути связаться с соответствующими местными властями и запросить информацию о положении вьетнамских граждан, находившихся на борту атакованного судна.

Она привела предварительную информацию о том, что на борту находились четыре вьетнамских члена экипажа, один из которых умер, а остальные, как сообщается, находятся в нормальном состоянии здоровья.

Представительства Вьетнама будут поддерживать тесный контакт с местными властями и в срочном порядке примут меры по защите граждан и проведут соответствующие процедуры в отношении погибших, обеспечив тем самым законные права и интересы вьетнамских граждан, сказала она, добавив, что министерство в координации с соответствующими национальными ведомствами будет работать с компанией, которая отправила членов экипажа, для принятия необходимых мер защиты.

"Вьетнам требует, чтобы все заинтересованные стороны немедленно прекратили все акты насилия и обеспечили безопасность, сохранность и свободу международного судоходства в соответствии с международным правом", - заявила она.


ВИА/ИЖВ

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