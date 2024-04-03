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Вьетнам рассматривает Японию как важного стратегического партнера
На встречах Чыонг Тхи Май высоко оценила развитие вьетнамско-японских отношений в различных областях, предложив обеим сторонам активно содействовать реализации договоренностей и общего понимания двух стран.
Вьетнам всегда рассматривает Японию как важного и долгосрочного стратегического партнера и готов развивать двусторонние отношения до более прочных и всесторонних и практических на основе своей внешней политики независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации.
Она передала японским лидерам приветствие генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и поздравила Японию с достижениями в различных областях за последнее время.
Высоко оценив активное развитие отношений между Вьетнамом и Японией, которые были повышены до уровня Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии, она предложила обеим сторонам активно реализовывать подписанные соглашения и общие взгляды, достигнутые лидерами двух стран в области политики, сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также обменов между людьми.
Премьер-министр Кисида и другие японские лидеры поздравили Вьетнам с достижениями в деле "Доймой" (Обновление), а также с успехами, достигнутыми в последние годы под руководством генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.
Они подтвердили, что Вьетнам является важным стратегическим партнером Японии в регионе, и подчеркнули, что готовы поддерживать и сопровождать Вьетнам на пути к независимости, самодостаточности и развитию страны с ее индустриализацией, модернизацией и всесторонней и интенсивной международной интеграцией.
Стороны договорились продолжать укреплять политическое доверие и взаимопонимание путем регулярных контактов на всех уровнях, повышая эффективность механизмов сотрудничества и диалогов по различным каналам, таким как партия, правительство, парламент и населенные пункты.
Вьетнам и Япония также будут совместно работать над расширением сотрудничества в сфере экономики, торговли, инвестиций и других практических областях, чтобы оно соответствовало потенциалу и потребностям развития каждой страны. Япония продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в реализации ключевых программ развития, включая зеленый переход, цифровая трансформация и борьбу с изменением климата, создаст благоприятные условия для доступа и использования Вьетнамом ОПР нового поколения, а также обеспечит более эффективное вовлечение японских компаний в глобальные цепочки поставок.
Японские лидеры признали вклад вьетнамских граждан в развитие принимающей страны и сообщили о планах по улучшению условий для вьетнамских рабочих в будущем.
В ходе встречи стороны обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, и подтвердили принцип уважения международных законов и Устава ООН при разрешении разногласий и споров. Они также поделились своим желанием укреплять вьетнамско-японские отношения и связи АСЕАН и Японии в целом во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
Чыонг Тхи Май и высокопоставленная делегация КПВ отправились Ханой 3 апреля./.Ханой 3 апреля (ВИА)—
Продолжая программу рабочего визита в Японию 2 апреля Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чыонг Тхи Май провела встречи с высокопоставленными руководителями Япония.
Чыонг Тхи Май и высокопоставленная делегация КПВ провели встречи с Председателем Либерально-демократической партии Японии, Премьер-министром Кисидой Фумио, Председателем Палаты советников Японии Оцудзи Хидэхисой, Председателем Палаты представителей Японии Нукагой Фукусиро. Делегация также встретилась с Председателем Президиума ЦК Коммунистической партии Японии Сии Кадзуо, Председателем партии «Комэйто» правящей коалиции Ямагучи Нацуо, Председателем Альянса парламентариев японско-вьетнамской дружбы Никаем Тосихиро, приняла Губернатора префектуры Яманаси Котаро Нагасаки.
На встречах Чыонг Тхи Май высоко оценила развитие вьетнамско-японских отношений в различных областях, предложив обеим сторонам активно содействовать реализации договоренностей и общего понимания двух стран.
Вьетнам всегда рассматривает Японию как важного и долгосрочного стратегического партнера и готов развивать двусторонние отношения до более прочных и всесторонних и практических на основе своей внешней политики независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации.
Она передала японским лидерам приветствие генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и поздравила Японию с достижениями в различных областях за последнее время.
Высоко оценив активное развитие отношений между Вьетнамом и Японией, которые были повышены до уровня Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии, она предложила обеим сторонам активно реализовывать подписанные соглашения и общие взгляды, достигнутые лидерами двух стран в области политики, сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также обменов между людьми.
Премьер-министр Кисида и другие японские лидеры поздравили Вьетнам с достижениями в деле "Доймой" (Обновление), а также с успехами, достигнутыми в последние годы под руководством генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.
Они подтвердили, что Вьетнам является важным стратегическим партнером Японии в регионе, и подчеркнули, что готовы поддерживать и сопровождать Вьетнам на пути к независимости, самодостаточности и развитию страны с ее индустриализацией, модернизацией и всесторонней и интенсивной международной интеграцией.
Стороны договорились продолжать укреплять политическое доверие и взаимопонимание путем регулярных контактов на всех уровнях, повышая эффективность механизмов сотрудничества и диалогов по различным каналам, таким как партия, правительство, парламент и населенные пункты.
Вьетнам и Япония также будут совместно работать над расширением сотрудничества в сфере экономики, торговли, инвестиций и других практических областях, чтобы оно соответствовало потенциалу и потребностям развития каждой страны. Япония продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в реализации ключевых программ развития, включая зеленый переход, цифровая трансформация и борьбу с изменением климата, создаст благоприятные условия для доступа и использования Вьетнамом ОПР нового поколения, а также обеспечит более эффективное вовлечение японских компаний в глобальные цепочки поставок.
Японские лидеры признали вклад вьетнамских граждан в развитие принимающей страны и сообщили о планах по улучшению условий для вьетнамских рабочих в будущем.
В ходе встречи стороны обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, и подтвердили принцип уважения международных законов и Устава ООН при разрешении разногласий и споров. Они также поделились своим желанием укреплять вьетнамско-японские отношения и связи АСЕАН и Японии в целом во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
Чыонг Тхи Май и высокопоставленная делегация КПВ отправились Ханой 3 апреля.