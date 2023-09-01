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Вьетнам протестует против применения силы в отношении рыболовецких судов
Отвечая на вопросы журналистов относительно информации о нападении на вьетнамское рыболовецкое судно во время работы в водах вьетнамского Хоангша (Парасель), официальный представитель МИД Вьетнама сказала, что компетентные ведомства Вьетнама в срочном порядке проводят проверку по данному факту.
Вьетнам неоднократно подтверждал, что у него есть все правовые основания и исторические свидетельства для утверждения своего суверенитета над архипелагами Хоангша (Парасельские острова) в соответствии с международным правом, а также суверенитета, суверенных прав и юрисдикции над водами, определенными в соответствии с UNCLOS 1982 г., подчеркнула она.