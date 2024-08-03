Вьетнам просит США продолжать выполнять свои обязательства и вскоре признать его статус как страны с рыночной экономикой

Официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг Фото: ВИA

Фам Тху Ханг сделала это заявление 3 августа, отвечая на вопрос журналиста о реакции Вьетнама на решение Министерства торговли США (DOC) о продолжении идентификации Вьетнама как страны с нерыночной экономикой.



"Мы разочарованы тем, что Министерство торговли США продолжает относить Вьетнам к странам с нерыночной экономикой. Признавая многие позитивные изменения в экономике Вьетнама за последнее время, это решение не в полной мере отражает огромные усилия и достижения Вьетнама в построении и развитии рыночной экономики, которые были признаны международным сообществом", - сказала она.



По словам официального представителя, в последнее время вьетнамские ведомства и предприятия активно сотрудничают с Министерством торговли США, предоставляя множество убедительных аргументов, подтверждающих, что экономика Вьетнама полностью соответствует шести критериям рыночной экономики в соответствии с законодательством США. Это также было поддержано многими американскими и международными ассоциациями, предприятиями и экспертами. На сегодняшний день 72 страны признали Вьетнам страной с рыночной экономикой. Международные организации признают значительный прогресс вьетнамской экономики. В то же время Вьетнам участвует во многих высококачественных соглашениях о свободной торговле (ССТ).



"В духе всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнам просит США продолжать выполнять свои обязательства по широкой, сильной и конструктивной координации и в скором времени признать статус Вьетнама как страны с рыночной экономикой. Соответствующие вьетнамские ведомства продолжат тесную координацию с американскими партнерами, чтобы двусторонние экономические и торговые отношения продолжали развиваться стабильно и гармонично, принося практическую пользу бизнесу и населению двух стран", - добавила Фам Тху Ханг.