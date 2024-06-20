Вьетнам продолжает содержательное и эффективное сотрудничество с Россией во всех областях

Премьер-министр Вьетнама договорился о сотрудничестве с Россией в строительстве центра ядерной медицины и исследовании развития ветроэнергетики. Он отметил, что Вьетнам желает продолжать содержательное и эффективное сотрудничество с Россией во всех областях, включая атомную энергию в мирных целях, в общих интересах народов двух стран, во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Фам Минь Чинь отметил, что Вьетнам высоко ценит поддержку России в подготовке поколений ведущих вьетнамских ученых и специалистов в области атомной энергетики, проектировании, восстановлении и увеличении мощности ядерного реактора в Далате, что способствует социально-экономическому развитию страны в плане обеспечения радиофармпрепаратами для диагностики и лечения рака.

Вьетнам не проводит политику возвращения к развитию атомной энергетики, но он будет продолжать исследования и рассматривать атомную энергию как важное решение для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, обеспечения энергетической безопасности и национального развития, сказал он.

Премьер-министр Вьетнама предложил обеим сторонам продолжать развивать сотрудничество в области ядерной науки и техники в мирных целях, особенно в области обеспечения энергией и служения людям.

Он попросил Россию и Росатом, в частности, продолжать оказывать поддержку Вьетнаму в подготовке кадров, эксплуатации исследовательского реактора в Далате и обмениваться информацией для обеспечения качества и прогресса проекта по строительству исследовательского центра ядерной науки и технологии в южной провинции Донгнай.

Он приветствовал предложение группы о строительстве центра ядерной медицины и сотрудничестве в области исследований и развития ветроэнергетики.

Рассматривая результаты сотрудничества двух стран в атомной сфере, генеральный директор Росатома Лихачёв подтвердил, что Россия и Росатом хотят продолжать развивать сотрудничество с Вьетнамом в тех областях, о которых говорил премьер-министр, особенно в исследованиях в области ядерной науки, включая атомную энергетику, ядерную медицину и применение в транспорте, а также в других областях, таких как развитие ветроэнергетики.

Росатом готов поделиться опытом с Вьетнамом и оказать ему поддержку в повышении потенциала, подготовке кадров и содействии локализации в этих областях.