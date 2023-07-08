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Вьетнам принял участие в совещании министров стран-членов Движения неприсоединения в Баку

5 и 6 июля 2023 года в Баку (Азербайджан) под председательством Министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялось Совещание министров стран-членов Движения неприсоединения 5 и 6 июля 2023 года в Баку (Азербайджан) под председательством Министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялось Совещание министров стран-членов Движения неприсоединения (ДН) на тему «Неприсоединение: солидарность и твердое противостояние возникающим вызовам».

В совещании приняли участие более 80 представителей стран-членов ДН, представители стран, региональных и международных организаций, явлющихся наблюдателями ДН. Заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет возглавил вьетнамскую делегацию для участия в совещании.

Выступая на совещании, замминистра иностранных дел До Хунг Вьет подтвердил, что ДН должно поддерживать свои базовые ценности и принципы, уважать международное право и Устав ООН, в то же время проявлять солидарность в решении взаимосвязанных и многосторонних глобальных проблем, вместе с группой G77 содействовать реформе глобальной финансово-экономической системы, своевременно реализовывать цели в области устойчивого развития и реагировать на изменение климата.

Замминистра До Хунг Вьет подтвердил, что Вьетнам всегда придерживается внешнеполитического курса на независимость, самостоятельность, с целью максимальной защиты интересов страны и народа. Пользуясь случаем, Замминистра До Хунг Вьет призвал страны-члены ДН поддержать позицию АСЕАН по вопросу Восточного моря.

В кулуарах совещания замминистра До Хунг Вьет провел двусторонние встречи с главами делегаций Кубы, Эфиопии, Мальдивских островов, Йемена, Непала и заместителем министра иностранных дел Азербайджана, посвященные обсуждению мер по развитию двустороннего сотрудничества и укреплению консультаций, согласованию позиций и поддержке друг друга в ООН и на других многосторонних форумах.

ИЖВ/ВИА

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