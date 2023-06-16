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Вьетнам принял участие в парламентской конференции по религиозному диалогу в Марокко
На открытии конференции приняли участие спикер Палаты представителей Марокко Рашид Талби Эль Алами, председатель Сената Марокко Наам Майара, Президент МПС Дуарте Пачеко, Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг и более 700 делегатов.
В послании к конференции, представленном спикером Палаты представителей Марокко Талби Эль Алами, король Марокко Мухаммед VI подчеркнул значимость конференции и важность сосуществования и диалога между религиями. Король подтвердил тесную приверженность Марокко ценностям мира и терпимости, достижения Марокко в области религиозного управления и деятельности религиозных учреждений.
Председатель МПС и Генеральный секретарь МПС подтвердили, что конференция является местом, где парламентарии всех национальностей, религий и вероисповеданий могут встретиться, обсудить и совместно найти решения серьезных проблем, стоящих перед миром.
С момента своего создания в 1889 году МПС постоянно устанавливает вехи в деле содействия диалогу и взаимопониманию, содействия миру, демократии и устойчивому развитию.
Впервые МПС организовал парламентскую конференцию по религиозному диалогу в глобальном масштабе, где участники могут участвовать в конструктивном диалоге и обмениваться опытом. Это способствует устойчивому сосуществованию, построению более мирных и инклюзивных обществ и устанавливает план совместных действий для общего будущего.
В пленарном заседании на тему «Парламент и религиозные лидеры: содействие диалогу и сотрудничеству во имя общего будущего» приняли участие многие парламентарии и лидеры религиозных организаций.
В выступлении делегаты подчеркнули важность правовых основ религиозной деятельности, ценность мира, роль религий в общественной жизни.
По словам Дона Туан Фонга, вьетнамская сторона также предложила расширять и развивать механизмы сотрудничества, диалога и обмена информацией для улучшения взаимопонимания, укрепления доверия и уважения друг к другу. Необходимо совместно находить мирное решение как конфликтов, так и неотложных глобальных вызовов.
Кроме того, вьетнамская делегация провела встречи с председателем МПС Дуарте Пачеко, генеральным секретарем МПС Мартином Чунгонгом. На встречах стороны обменялись содержанием для развития сотрудничества между НС Вьетнама и МПС, включая организацию 9-го Глобального форума молодых парламентариев. Со своей стороны, председатель МПС и генеральный секретарь МПС подтвердили, что они всегда поддерживают Вьетнам и верят, что Вьетнам будет продолжать активно участвовать в деятельности МПС.