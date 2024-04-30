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Вьетнам принял более 6 миллионов иностранных туристов за четыре месяца
По данным GSO, увеличению числа иностранных гостей во Вьетнаме способствовали благоприятная визовая политика и привлекательные программы стимулирования туризма.
Из общего числа международных туристов, прибывших за последние четыре месяца, 87,7% путешествовали по воздуху, 13,8% - по суше и 2,5% - по морю.
Доходы от размещения и питания за этот период составили 237,3 трлн донгов (9,36 млн долларов США), что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а доходы от туристических поездок - 19,4 трлн донгов, что на 49,3% больше, чем в прошлом году.