Вьетнам принимает участие в 16-м совещании министров здравоохранения стран АСЕАН, а также в соответствующих встречах в Лаосе

Министр здравоохранения Дао Хонг Лан вместе со своими коллегами из других стран АСЕАН на 16-м совещании министров здравоохранения стран АСЕАН и сопутствующих встречах, прошедших во Вьентьяне 7-9 августа. Фото: ВИA



На этих заседаниях она выступила с такими важными предложениями, как продвижение основ политики в области здравоохранения и системы управления здравоохранением, повышение устойчивости и готовности системы здравоохранения к реагированию на будущие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, создание устойчивого механизма финансирования сектора здравоохранения для удовлетворения растущего спроса на качественные медицинские услуги, а также применение высоких технологий и цифровых трансформаций в здравоохранении для расширения доступа к медицинским услугам.



На 16-й встрече министров здравоохранения стран АСЕАН Дао Хонг Лан выступила с ключевой речью, в которой подчеркнула необходимость укрепления системы здравоохранения в регионе после пандемии путем усиления мер по охране здоровья населения, улучшения доступа к основным медицинским услугам, инвестирования в инфраструктуру и технологии здравоохранения, а также развития регионального сотрудничества и солидарности. Вместе с министрами здравоохранения других стран АСЕАН министр Дао Хонг Лан приняла участие в заседаниях, посвященных разработке приоритетов АСЕАН в области здравоохранения после 2025 года.На этих заседаниях она выступила с такими важными предложениями, как продвижение основ политики в области здравоохранения и системы управления здравоохранением, повышение устойчивости и готовности системы здравоохранения к реагированию на будущие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, создание устойчивого механизма финансирования сектора здравоохранения для удовлетворения растущего спроса на качественные медицинские услуги, а также применение высоких технологий и цифровых трансформаций в здравоохранении для расширения доступа к медицинским услугам.На 16-й встрече министров здравоохранения стран АСЕАН Дао Хонг Лан выступила с ключевой речью, в которой подчеркнула необходимость укрепления системы здравоохранения в регионе после пандемии путем усиления мер по охране здоровья населения, улучшения доступа к основным медицинским услугам, инвестирования в инфраструктуру и технологии здравоохранения, а также развития регионального сотрудничества и солидарности.

На 10-м совещании министров здравоохранения стран АСЕАН 3, посвященном укреплению безопасности здравоохранения АСЕАН с помощью цифровых инноваций для трансграничных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в новом постпандемическом контексте, она предложила расширить возможности сотрудничества для модернизации, интеграции и объединения систем информационных технологий, а также применения искусственного интеллекта в профилактике и лечении заболеваний, чтобы лучше защитить здоровье людей и обеспечить безопасность здравоохранения.

На 2-й встрече министров здравоохранения стран АСЕАН и РК, посвященной цифровой трансформации в здравоохранении, вьетнамский министр выступила с докладом, посвященным развитию механизмов сотрудничества и координации между странами АСЕАН и РК в области цифрового здравоохранения, включая поддержку медицинского обследования и лечения, онлайн-обучение, своевременный обмен информацией и координацию действий в ответ на заболевания.



На 9-й встрече министров здравоохранения стран АСЕАН и Китая по вопросам укрепления систем здравоохранения и доступа к медицинским услугам Дао Хонг Лан рассказала о системе здравоохранения Вьетнама и предложила такие меры, как развитие системы здравоохранения в новых направлениях для обеспечения прозрачности, подотчетности, устойчивости и стабильности, гибкой адаптации, эффективности в новой ситуации, всеобщего охвата медицинскими услугами, приоритета научных исследований и применения высоких технологий для профилактики, выявления, диагностики и лечения заболеваний, а также исследований и разработок фармацевтических препаратов и медицинского оборудования.



На специальной встрече министров здравоохранения стран АСЕАН и США, посвященной улучшению здравоохранения и оптимизации благосостояния в АСЕАН, она подчеркнула, что укрепление системы социального обеспечения включает в себя комплексную социальную защиту, устойчивое финансирование и расширение возможностей сообщества через социальные услуги. Кроме того, интеграция медицинских и социальных услуг является важной стратегией для повышения общего благосостояния и удовлетворения сложных потребностей отдельных людей и общества.



Министр Дао Хонг Лан и делегация Вьетнама приняли участие во 2-й встрече министров финансов здравоохранения стран АСЕАН и обсудили вопросы координации между двумя секторами и создания рабочей группы АСЕАН по сотрудничеству в области финансов здравоохранения.



По итогам 16-го совещания министров здравоохранения стран АСЕАН и связанных с ним встреч министры здравоохранения стран АСЕАН, АСЕАН-3, РК, Китая и США приняли совместные заявления по итогам встреч.



В кулуарах встречи вьетнамский министр встретилась с директором Западно-Тихоокеанского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сайа Мау Пиукала, чтобы обсудить поддержку, оказываемую ВОЗ странам АСЕАН, в частности Вьетнаму.



Кроме того, она провела двустороннюю встречу с Хамачи Масаказу, заместителем министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии, с целью развития двустороннего сотрудничества в области здравоохранения и поддержки Японией Центра АСЕАН по чрезвычайным ситуациям и возникающим заболеваниям в области общественного здравоохранения (ACPHEED). На встрече она высоко оценила поддержку, которую японское правительство оказывает вьетнамскому сектору здравоохранения в последнее время, особенно в рамках проекта по профилактике и борьбе с вирусным гепатитом, а также проекта по модернизации медицинского оборудования для вьетнамской больницы "К"



