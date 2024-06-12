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Вьетнам принимает участие в 112-й сессии Международной конференции труда
Май Фань Зунг, являющийся постоянным представителем Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, высоко оценил доклад Генерального директора Международной организации труда (МОТ) о содействии социальной справедливости. Он сказал, что Вьетнам продолжит реформировать и совершенствовать правовую систему, чтобы укрепить систему социального обеспечения и благосостояния, способствовать созданию достойных и качественных рабочих мест, развивать человеческие ресурсы и строить эффективный рынок труда, тем самым помогая обеспечить благополучную жизнь для всех людей в соответствии с девизом «не оставлять никого позади».
Выступив 3 июня на открытии сессии, Генеральный директор Международной организации труда Жильбер Унгбо выразил надежду на то, что конференция этого года даст возможность членам и партнерам обсудить меры по содействию социальной справедливости, справедливому переходу, тем самым создавая основу для устойчивого мира и процветания.
Международная конференция труда проводится МОТ ежегодно с участием представителей правительств, работодателей и работников из 187 стран-членов организации.
В этом году мероприятие проходит с 3 по 14 июня и посвящено вопросам установления трудовых стандартов, основных прав и принципов на рабочем месте, а также пропаганде достойного труда.
В состав вьетнамской делегации входят представители Постоянного представительства страны в Женеве, Министерства иностранных дел, Всеобщей конфедерации труда Вьетнама, Торгово-промышленной палаты Вьетнама и Кооперативного альянса Вьетнама.