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Вьетнам принимает участие в 112-й сессии Международной конференции труда

Вьетнам всегда уделяет первостепенное внимание содействию социальному прогрессу и справедливости, считая это целью, задачей, а также мерой по стимулированию устойчивого развития, заявил посол Май Фань Зунг 11 июня на проходящей в Женеве 112-й Международной конференции труда.

 

Май Фань Зунг, являющийся постоянным представителем Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, высоко оценил доклад Генерального директора Международной организации труда (МОТ) о содействии социальной справедливости. Он сказал, что Вьетнам продолжит реформировать и совершенствовать правовую систему, чтобы укрепить систему социального обеспечения и благосостояния, способствовать созданию достойных и качественных рабочих мест, развивать человеческие ресурсы и строить эффективный рынок труда, тем самым помогая обеспечить благополучную жизнь для всех людей в соответствии с девизом «не оставлять никого позади».

Выступив 3 июня на открытии сессии, Генеральный директор Международной организации труда Жильбер Унгбо выразил надежду на то, что конференция этого года даст возможность членам и партнерам обсудить меры по содействию социальной справедливости, справедливому переходу, тем самым создавая основу для устойчивого мира и процветания.

Международная конференция труда проводится МОТ ежегодно с участием представителей правительств, работодателей и работников из 187 стран-членов организации.

В этом году мероприятие проходит с 3 по 14 июня и посвящено вопросам установления трудовых стандартов, основных прав и принципов на рабочем месте, а также пропаганде достойного труда.

В состав вьетнамской делегации входят представители Постоянного представительства страны в Женеве, Министерства иностранных дел, Всеобщей конфедерации труда Вьетнама, Торгово-промышленной палаты Вьетнама и Кооперативного альянса Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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