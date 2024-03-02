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Вьетнам примет участие в конференции, посвященной глобальной цепочке поставок сельскохозяйственной продукции
Уже более десяти лет эта конференция служит важной платформой для деловых контактов и занимает видное место в Календаре урожаев Юго-Восточной Азии.
Делегаты сосредоточат свои дискуссии на вопросах, связанных с интеграцией устойчивости и инноваций для будущего развития сельского хозяйства. Они примут участие в сессиях, на которых будут представлены последние обновления рынка и информация о сельскохозяйственном секторе.
Они не только проанализируют текущие проблемы, но и совместно представят и предложат будущее направление развития сельского хозяйства и продовольственного сектора в Юго-Восточной Азии.
Конференция, как ожидается, предоставит возможность вьетнамским предприятиям приблизиться и узнать об этом пути сотрудничества и связях, тем самым получить больше возможностей для бизнеса в будущем.
Организаторы заявили, что ASCA - это место для налаживания связей, обсуждения торговых вопросов и перспектив развития бизнеса в сфере сельскохозяйственной продукции из США, а также многих других стран.
По мнению VCCI, участниками должны быть импортеры и экспортеры сельскохозяйственной продукции, поставщики транспортных, логистических и других услуг по торговле зерном, предприятия, специализирующиеся на производстве продуктов питания, кормов для животных и сельском хозяйстве, а также специалисты по закупкам и контролю качества для государственных и частных организаций, аналитики по зерну и транспорту, консультанты по агробизнесу.