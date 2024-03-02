Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам примет участие в конференции, посвященной глобальной цепочке поставок сельскохозяйственной продукции

Вьетнамские предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства, примут участие в конференции Цепочки поставок сельскохозяйственной продукции в Азии (ASCA), организованной совместно Советом по зерну США, Пшеничной ассоциацией США и Советом по экспорту сои США с 18 по 20 марта, сообщает Вьетнамский деловой совет по устойчивому развитию (VBCSD) при Торгово-промышленной палате Вьетнама (VCCI). Конференция пройдет как в очном, так и в онлайн-формате, рассчитывая привлечь огромное количество представителей сельскохозяйственного бизнеса из многих стран и территорий.

Уже более десяти лет эта конференция служит важной платформой для деловых контактов и занимает видное место в Календаре урожаев Юго-Восточной Азии.

Делегаты сосредоточат свои дискуссии на вопросах, связанных с интеграцией устойчивости и инноваций для будущего развития сельского хозяйства. Они примут участие в сессиях, на которых будут представлены последние обновления рынка и информация о сельскохозяйственном секторе.

Они не только проанализируют текущие проблемы, но и совместно представят и предложат будущее направление развития сельского хозяйства и продовольственного сектора в Юго-Восточной Азии.

Конференция, как ожидается, предоставит возможность вьетнамским предприятиям приблизиться и узнать об этом пути сотрудничества и связях, тем самым получить больше возможностей для бизнеса в будущем.

Организаторы заявили, что ASCA - это место для налаживания связей, обсуждения торговых вопросов и перспектив развития бизнеса в сфере сельскохозяйственной продукции из США, а также многих других стран.

По мнению VCCI, участниками должны быть импортеры и экспортеры сельскохозяйственной продукции, поставщики транспортных, логистических и других услуг по торговле зерном, предприятия, специализирующиеся на производстве продуктов питания, кормов для животных и сельском хозяйстве, а также специалисты по закупкам и контролю качества для государственных и частных организаций, аналитики по зерну и транспорту, консультанты по агробизнесу.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Северные районы объединяются для привлечения большего количества туристов

Северные районы объединяются для привлечения большего количества туристов

В прошлом году северные районы Вьетнама переживали расцвет туризма, а многие направления в этом регионе получили международные награды и признание, что в значительной степени способствовало развитию туризма во Вьетнаме.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top