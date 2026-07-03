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Вьетнам призывает к укреплению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом
Он также выразил обеспокоенность тем, что террористические и экстремистские организации всё активнее используют киберпространство, новые технологии, а также социальные, этнические и религиозные проблемы для радикализации населения, вербовки сторонников, формирования своих структур и подстрекательства к трансграничному насилию, что создаёт серьёзные трудности для многих государств в противодействии этим угрозам.
Подтвердив неизменную позицию Вьетнама, решительно осуждающего терроризм во всех его формах, проявлениях и независимо от мотивов, заместитель главы Постоянного представительства призвал государства-члены ООН укреплять сотрудничество в расследовании, уголовном преследовании и привлечении к ответственности лиц, организующих, совершающих или финансирующих террористическую деятельность, включая физических и юридических лиц, причастных к террористическим актам, произошедшим во Вьетнаме за последнее время.
Говоря о мерах противодействия терроризму, представитель Вьетнама подчеркнул необходимость комплексного подхода, предусматривающего не только усиление мер безопасности и правоприменительной деятельности, но и устранение коренных причин терроризма, включая политическое, экономическое и социальное неравенство, затяжные конфликты, дискриминацию и социальную изоляцию.
Вьетнам также отметил важность международного сотрудничества, обмена информацией и опытом, оказания технической помощи и содействия укреплению потенциала, прежде всего развивающихся стран. При этом было подчеркнуто, что все меры по борьбе с терроризмом должны соответствовать Уставу ООН и нормам международного права, а применение двойных стандартов в этой сфере недопустимо.