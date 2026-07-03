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НОВОСТИ

Вьетнам призывает к укреплению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом

2 июля (по местному времени) в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) Генеральная Ассамблея провела девятое пленарное заседание, посвященное обзору хода реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Советник Нгуен Хай Лыу, заместитель главы Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединённых Наций. Фото: ВИА.
Как сообщает корреспондент ВИА в Нью-Йорке, советник Нгуен Хай Лыу, заместитель главы Постоянного представительства Вьетнама при ООН, выступая на заседании, высоко оценил усилия Организации Объединённых Наций и государств-членов в борьбе с терроризмом. Вместе с тем он подчеркнул, что терроризм по-прежнему представляет серьёзную угрозу миру, стабильности и развитию во всём мире.

Он также выразил обеспокоенность тем, что террористические и экстремистские организации всё активнее используют киберпространство, новые технологии, а также социальные, этнические и религиозные проблемы для радикализации населения, вербовки сторонников, формирования своих структур и подстрекательства к трансграничному насилию, что создаёт серьёзные трудности для многих государств в противодействии этим угрозам.

Подтвердив неизменную позицию Вьетнама, решительно осуждающего терроризм во всех его формах, проявлениях и независимо от мотивов, заместитель главы Постоянного представительства призвал государства-члены ООН укреплять сотрудничество в расследовании, уголовном преследовании и привлечении к ответственности лиц, организующих, совершающих или финансирующих террористическую деятельность, включая физических и юридических лиц, причастных к террористическим актам, произошедшим во Вьетнаме за последнее время.

Говоря о мерах противодействия терроризму, представитель Вьетнама подчеркнул необходимость комплексного подхода, предусматривающего не только усиление мер безопасности и правоприменительной деятельности, но и устранение коренных причин терроризма, включая политическое, экономическое и социальное неравенство, затяжные конфликты, дискриминацию и социальную изоляцию.

Вьетнам также отметил важность международного сотрудничества, обмена информацией и опытом, оказания технической помощи и содействия укреплению потенциала, прежде всего развивающихся стран. При этом было подчеркнуто, что все меры по борьбе с терроризмом должны соответствовать Уставу ООН и нормам международного права, а применение двойных стандартов в этой сфере недопустимо.

ИЖВ/ВИА

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