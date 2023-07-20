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Вьетнам приветствует новый инвестиционный капитал в сфере медицины и фармацевтики
Так как рынок медицины и фармацевтики Вьетнама оценивается примерно в 10 миллиардов долларов США в 2020 году и, по прогнозам IBM Technology Group (США), достигнет примерно 16,1 миллиардов долларов США в 2026 году, Вьетнам считается одним из рынков, имеющих большой потенциал развития медицины и фармацевтики в Юго-Восточной Азии. В период с 2015 года по настоящее время Вьетнам добился ряда выдающихся достижений в области медицины и фармацевтики и привлек внимание многих отечественных и иностранных инвесторов.
Во-первых, пациенты имеют легкий доступ к фармацевтическим продуктам хорошего качества по разумной цене благодаря увеличению количества точек розничной торговли и реализации ряда программ Правительства по улучшению услуг здравоохранения, таких как Программа борьбы с резистентностью (AMR) (2018), Программа здоровья молодежи Вьетнама (с 2019 по 2021 год), Всемирный день здоровья, Программа сотрудничества ради устойчивости системы здравоохранения на период 2022–2025 гг….
Во-вторых, Вьетнам уделил большое внимание развитию фармацевтической отрасли путём обнародования конкретных политик. В частности, Правительство издало Постановление № 131/2020/ND-CP, предусматривающее лечение и осмотр клиники и развитие клинических фармацевтических услуг на внутреннем рынке. Производственные учреждения Вьетнама сотрудничают с более чем 250 заводами и 200 предприятиями импорта и экспорта.
В-третьих, Вьетнам является привлекательным направлением для иностранных инвесторов. Объем иностранного инвестиционного капитала достиг 15,5 млрд. долларов США в 2018 году. По состоянию на 2018 год в фармацевтической отрасли Вьетнама зарегистрировано 50 иностранных инвестиционных проектов с общим капиталом около 500 миллионов долларов США. Из этих проектов около 60 % приходится на проекты по производству лекарств, 20 % — на хранение лекарств, а остальные 20 % — на другие проекты.
Тем не менее, рынок медицины и фармацевтики Вьетнама все еще имеет некоторые ограничения, такие как отсутствие прорыва в видении, сложные административные процедуры и др. В частности, медленное применение информационных технологий в управлении и выполнении административных процедур препятствует реализации проектов иностранных инвестиций в области медицины и фармацевтики во Вьетнаме.
Воздействие пандемии COVID-19 и длительный период социального дистанцирования заставили страны мира , в том числе Вьетнам, все больше внимания уделять развитию медицины и фармацевтики.