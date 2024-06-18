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Вьетнам представляет туризм и культурные прелести на дипломатическом фестивале во Франции

Вьетнам представил на ежегодном фестивале генеральных консульств во Франции свои туристические направления, традиционную живопись и музыкальные инструменты, которые производят впечатление на посетителей.

 

В рамках фестиваля, проходившего в Лионе 15 и 16 июня, вьетнамское пространство было украшено фонариками из Хойана - члена глобальной сети творческих городов ЮНЕСКО в области ремесел и народного искусства, народными лубочными картинами Донгхо, а также фотографиями, брошюрами и публикациями, рассказывающими о живописных достопримечательностях, туристических продуктах и культуре страны.

По словам Танг Тхань Шона, заместителя директора Центра культуры Вьетнама во Франции, в отличие от предыдущих выставок, в этот раз центр сотрудничал с Вьетнамской ассоциацией в Лионе, чтобы продвигать туристический потенциал и культуру родины с помощью различных публикаций и брошюр с подробным описанием туров и туристических маршрутов. Центральная провинция Куангбинь, в частности, туры по исследованию пещеры Шондонг - самой большой в мире на сегодняшний день, вызвали большой интерес, особенно у молодых туристов.

Мэр Лиона Грегори Дусе отметил, что Вьетнам всегда придумывает новые способы представить на фестивале образы, людей и культуру страны. Выразив свое восхищение пейзажами страны, в частности пещерной системой Шондонг, он поделился своими планами посетить Вьетнам и исследовать его пещеры.

Уже более двух десятилетий знаменитый фестиваль проводится в честь дружбы и международной солидарности Лиона, поощряя культурное разнообразие и динамизм консульств и иностранных сообществ. В этом году в фестивале, посвященном теме мастерства и опыта, приняли участие более 50 стран и территорий и около 35 000 посетителей.

ВИА/ИЖВ

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