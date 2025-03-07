Вьетнам председательствовал на 75-м заседании Целевой группы по интеграционной инициативе АСЕАН

2025 год знаменует собой важный поворотный момент, поскольку четвёртый этап Рабочего Плана ИИА (2021–2025 гг.) вступает в последний год реализации, а АСЕАН активно готовится к разработке пятого этапа Рабочего Плана ИИА (2026–2030 гг.).

На встрече целевая группа ИИА согласилась добавить еще четыре проекта из Китая, Японии и Австралии, в результате чего общее количество проектов, реализованных в рамках четвёртого этапа Рабочего Плана ИИА достигло 99, что составляет 70,8% направлений деятельности во всех пяти стратегических областях.

В ближайшей перспективе целевая группа ИИА согласилась продолжить активизацию поиска партнеров по финансированию проектных предложений, особенно по оставшимся направлениям действий в четвёртом этапе Рабочего Плана ИИА, а также разработать следующий этап Рабочего Плана ИИА.

Инициатива по интеграции АСЕАН была принята странами АСЕАН в 2000 году с целью сокращения разрыва в развитии между странами АСЕАН, оказания поддержки новым членам (первоначально Камбодже, Лаосу, Мьянме, Вьетнаму, а в 2024 году бенефициаром ИИА стал Восточный Тимор) для полной интеграции в регионе.

По информации постоянного представительства Вьетнама при АСЕАН, 5 марта 2025 года в штаб-квартире Секретариата АСЕАН, посол Тон Тхи Нгок Хыонг, глава вьетнамской делегации в АСЕАН, председательствовала на 75-м заседании Целевой группы Инициативы по интеграции АСЕАН (ИИА).