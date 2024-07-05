Вьетнам попросил США объективно оценить ситуацию с религией и вероисповеданием в стране

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото: ВИА

Фам Тху Ханг сделала это заявление, отвечая на вопрос журналиста о реакции Вьетнама на доклад Государственного департамента США о международной религиозной свободе за 2023 год, в котором Вьетнам включен в специальный список.

Хотя в докладе признается некоторый прогресс, достигнутый Вьетнамом в области защиты и продвижения свободы религии и вероисповедания, в нем все же даются беспристрастные комментарии, основанные на непроверенной и неточной информации о реальной ситуации в стране, сказала официальный представитель МИД.



Она подчеркнула, что, будучи многонациональной и многоконфессиональной страной с богатой верой и религиозной жизнью, Вьетнам последовательно проводит политику уважения и обеспечения права на свободу вероисповедания и религии, при этом никто не подвергается дискриминации по признаку религии и убеждений, а деятельность религиозных организаций обеспечивается в соответствии с правовыми нормами.



Она подчеркнула, что, будучи многонациональной и многоконфессиональной страной с богатой верой и религиозной жизнью, Вьетнам последовательно проводит политику уважения и обеспечения права на свободу убеждений и вероисповедания, при которой никто не подвергается дискриминации по признаку религии и вероисповедания, а деятельность религиозных организаций обеспечивается в соответствии с в соответствии с правовыми нормами.

Такие права закреплены в Конституции Вьетнама 2013 года, Законе о вероисповедании и религии 2016 года и других соответствующих правовых документах и соблюдаются в реальности, сказала она.



Вьетнам готов сотрудничать с США по вопросам, представляющим взаимный интерес, в духе откровенности, открытости и взаимного уважения в спорных вопросах, способствуя тем самым укреплению вьетнамско-американского всеобъемлющего стратегического партнерства, подтвердила Фам Тху Ханг.



Также на встрече официальный представитель ответила на вопрос журналиста о докладе Государственного департамента США о торговле людьми за 2024 год, заявив, что Вьетнам приветствует объективную оценку США положительных результатов, достигнутых страной Юго-Восточной Азии в области предотвращения торговли людьми и борьбы с ней.



По ее словам, за прошедшее время Вьетнам активизировал борьбу с торговлей людьми, следуя основным задачам и решениям, изложенным в программе по борьбе с торговлей людьми на 2021 - 2025 годы с перспективой до 2030 года, в частности, внесению изменений в Закон о предотвращении и борьбе с торговлей людьми 2011 года, а также совершенствованию расследования, судебного преследования и рассмотрения дел, связанных с торговлей людьми.

По словам официального представителя, страна определила и поддерживает жертв торговли людьми, а также оперативно справляется с новыми вызовами в борьбе с ней в регионе.



Вьетнам также прилагает усилия для реализации целей Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции в соответствии с планом, утвержденным премьер-министром 20 марта 2020 года, для укрепления прозрачной миграционной среды, защиты законных прав и интересов мигрантов и предотвращения риска торговли людьми в международной миграционной деятельности, сказала она.



"В этом духе мы надеемся, что две страны продолжат тесное сотрудничество, расширят обмены и диалоги, чтобы всесторонне и позитивно оценить усилия и достижения Вьетнама в области предотвращения и борьбы с торговлей людьми, в соответствии с духом вьетнамско-американского всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметила Фам Тху Ханг.



