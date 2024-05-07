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Вьетнам получил высокую оценку за демонстрацию твердой приверженности гендерному равенству в законотворчестве
Мероприятие было организовано Министерством юстиции в сотрудничестве с представительством ЕС во Вьетнаме и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) во Вьетнаме в рамках проекта по укреплению доступа к закону и правосудию во Вьетнаме.
Посол Жюльен Герье отметил сказал, что Вьетнам укрепил положения своей Конституции об обеспечении гендерного равенства в таких важных законах, как Закон о гендерном равенстве и измененный закон о предотвращении насилия в семье и борьбе с ним, а также в национальных программах и планах действий.
По его словам, в последние годы Вьетнам добился большого прогресса в обеспечении гендерного равенства: увеличивается доля женщин-представителей в Народных советах, женщин-депутатов Национального собрания, женщин-владельцев бизнеса, были достигнуты значительные успехи в образовании девочек и охране здоровья женщин.
Главный представитель ЮНИСЕФ во Вьетнаме Рана Флауэрс отметила, что Вьетнам прилагает усилия по укреплению и поддержке судебной и правовой систем для продвижения гендерного равенства для женщин и девочек, расширения прав и возможностей женщин и борьбы с дискриминацией в отношении женщин и девочек.
По ее словам, страна совершенствует свои правовые и политические системы для предотвращения гендерного насилия в отношении женщин и детей, которое негативно влияет на развитие женщин и детей, а также на развитие страны. Она отметила, что организация стала свидетелем важных событий, связанных с гендерным равенством во Вьетнаме.
Заместитель министра юстиции Нгуен Кхань Нгок отметил, что правовая система и политика Вьетнама в области гендерного равенства постоянно совершенствуются, создавая правовую основу для развития женщин во всех сферах. Однако Вьетнаму еще предстоит проделать большую работу для достижения целей гендерного равенства.
На дискуссии делегаты обсудили решения по укреплению правоохранительной деятельности и улучшению доступа к правосудию с целью обеспечения выполнения Вьетнамом международных обязательств по гендерному равенству.
Вьетнам занял 72-е место из 146 стран в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Глобальный индекс гендерного разрыва 2023", поднявшись на 11 позиций по сравнению с 2022 годом.