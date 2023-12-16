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Вьетнам подтверждает свои обязательства по продвижению прав человека

Вьетнам подтвердил твердую приверженность страны продвижению Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), прилагая больше усилий и действий для лучшего обеспечения политических, экономических, культурных и социальных прав людей, гарантируя, что никто не останется в стороне.
Посол Ле Тхи Тует Май (вторая справа), постоянный представитель Вьетнама при ООН, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, принимает участие в мероприятии. Фото: ВИА
Выступая на мероприятии высокого уровня по случаю 75-й годовщины ВДПЧ в Женеве 11-12 декабря, посол Ле Тхи Тует Май, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, выделила основные приоритеты Вьетнама в этом процессе.

По словам дипломата, Вьетнам будет укреплять правовое государство с помощью непрерывной судебной реформы, чтобы улучшить институциональные, судебные и политические основы, связанные с правами человека, а также включить положения международных конвенций по правам человека в национальное законодательство.

Она подчеркнула, что Вьетнам будет продвигать эффективные меры и выделять достаточные ресурсы для лучшего обеспечения экономических, социальных, культурных, гражданских и политических прав людей.

В то же время Вьетнам будет продолжать ответственно участвовать в работе Совета ООН по правам человека и способствовать повышению роли и эффективности Совета, а также уделять особое внимание правам уязвимых групп населения и влиянию изменения климата на осуществление прав человека, сказала представитель.

По этому случаю вьетнамская миссия совместно с Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве организовала фотовыставку, посвященную природному и культурному наследию Вьетнама, с целью представить вьетнамскую нацию с культурным разнообразием, где проживают 54 этнические группы, живущие в солидарности и гармонии. Фотографии также демонстрируют глубокую взаимосвязь между правами человека и сохранением и развитием культурного и природного наследия.

Мероприятие высокого уровня ознаменовало завершение мероприятий по празднованию 75-й годовщины ВДПЧ, которые были проведены в соответствии с резолюцией, предложенной и разработанной Вьетнамом и принятой консенсусом в ходе 52-й очередной сессии Совета ООН по правам человека. Ее соавторами выступила 121 страна-член ООН, включая 14 соавторов.

ВИА/ИЖВ

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