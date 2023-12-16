НОВОСТИ
Вьетнам подтверждает свои обязательства по продвижению прав человека
По словам дипломата, Вьетнам будет укреплять правовое государство с помощью непрерывной судебной реформы, чтобы улучшить институциональные, судебные и политические основы, связанные с правами человека, а также включить положения международных конвенций по правам человека в национальное законодательство.
Она подчеркнула, что Вьетнам будет продвигать эффективные меры и выделять достаточные ресурсы для лучшего обеспечения экономических, социальных, культурных, гражданских и политических прав людей.
В то же время Вьетнам будет продолжать ответственно участвовать в работе Совета ООН по правам человека и способствовать повышению роли и эффективности Совета, а также уделять особое внимание правам уязвимых групп населения и влиянию изменения климата на осуществление прав человека, сказала представитель.
По этому случаю вьетнамская миссия совместно с Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве организовала фотовыставку, посвященную природному и культурному наследию Вьетнама, с целью представить вьетнамскую нацию с культурным разнообразием, где проживают 54 этнические группы, живущие в солидарности и гармонии. Фотографии также демонстрируют глубокую взаимосвязь между правами человека и сохранением и развитием культурного и природного наследия.
Мероприятие высокого уровня ознаменовало завершение мероприятий по празднованию 75-й годовщины ВДПЧ, которые были проведены в соответствии с резолюцией, предложенной и разработанной Вьетнамом и принятой консенсусом в ходе 52-й очередной сессии Совета ООН по правам человека. Ее соавторами выступила 121 страна-член ООН, включая 14 соавторов.