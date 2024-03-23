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Вьетнам остается привлекательным направлением для иностранных инвесторов
По словам эксперта, за первые два месяца текущего года объем зарегистрированных ПИИ достиг 4,29 млрд долларов США, увеличившись на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Объем выплат ПИИ достиг 2,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 9,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Нгуен Бить Лам признал, что в условиях неопределенности и жесткой стратегической конкуренции фрагментированная мировая экономика сократила и изменила структуру международных инвестиционных потоков, однако страна по-прежнему является привлекательным рынком для иностранных инвесторов, поскольку ее экономика восстанавливается и развивается относительно стабильно.
В исследовании PwC "Мир в 2050 году" говорится, что Вьетнам достигнет второго места в мире по темпам ежегодного роста ВВП, а в течение 36-летнего периода 2014-2050 годов ВВП будет расти в среднем на 5,3 % в год. Этот важный макроэкономический показатель является свидетельством успешной работы правительства по восстановлению и поддержанию стабильного развития экономики.
По его словам, иностранные инвесторы высоко оценили интеграцию Вьетнама в мировую тенденцию "зеленого" развития с твердым обязательством реализовать положения COP 26. Наряду с этим правительство выпустило политику, поощряющую иностранных инвесторов вкладывать средства в проекты, использующие передовые технологии, чистые, экологически безопасные технологии, с современными методами управления, которые активно участвуют в производственной цепочке и глобальных поставках.
Нгуен Бить Лам отметил, что экономика Вьетнама глубоко и широко интегрирована в регион и мир. Вьетнам также подписал и реализовал множество соглашений о свободной торговле с более чем 60 партнерами, охватывающими все континенты. По уровню либерализации доступа к рынкам, согласно данным Всемирной торговой организации (ВТО), Вьетнам находится на одном уровне с Сингапуром, самой развитой страной Юго-Восточной Азии.
Кроме того, Вьетнам смягчил правила владения иностранной собственностью в зарегистрированных на бирже компаниях, облегчив нагрузку на инвесторов. С 2015 года правительство разрешило ослабить иностранное участие в зарегистрированных на бирже компаниях до 100% в некоторых случаях. Также разрешены неограниченные иностранные инвестиции в государственные облигации, добавил он.
Кроме того, Вьетнам занимает особенно выгодное географическое положение, являясь воротами для международной торговли товарами по морю. Инфраструктура и технологии, развивающиеся синхронно, также являются преимуществами, делающими Вьетнам привлекательным для иностранных инвесторов.
Проводя внешнюю политику независимости, самодостаточности, диверсификации и многосторонности, Вьетнам стремится стать надежным партнером и ответственным членом международного сообщества. Проводя гибкую внешнюю политику, Вьетнам является всеобъемлющим стратегическим партнером или стратегическим партнером всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. 7 марта 2024 года Австралия стала седьмым всеобъемлющим стратегическим партнером Вьетнама. Позиции Вьетнама возвысились, он стал региональным центром политики, экономики и безопасности. В настоящее время страна является партнером международных экономических и политических сообществ и взаимосвязанной экономикой во фрагментированном мире - преимущество, которым обладают лишь очень немногие страны.
Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с США и Японией с упором на сотрудничество в области торговли, инвестиций, науки и технологий является важной предпосылкой для экономического развития. В частности, иностранные инвестиции в высокие технологии и экспорт представляют собой возможность создать прорыв в привлечении ПИИ в 2022 году, отметил он.
В связи со все более усиливающейся ролью экономики в стратегии диверсификации цепочек поставок транснациональных корпораций ожидается более позитивное восстановление экономического роста Вьетнама в этом году. По его словам, стабильная социально-политическая основа является ключевым и важным фактором в перспективе Вьетнама добиться прорыва в привлечении прямых иностранных инвестиций в 2024 году и далее.
Недавно международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Вьетнама до BB+ со стабильным прогнозом. Учитывая достижения, преимущества и положение экономики, 2024 год должен стать прорывным годом в привлечении ПИИ в страну.