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Вьетнам - особый пункт визита
Важно отметить, что визит состоится по приглашению вьетнамской стороны, внимательно наблюдающей за процессами на евразийском пространстве, от имени генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. А недавнее назначение нового президента Социалистической Республики Вьетнам, генерала армии, бывшего министра общественной безопасности То Лама, само по себе является поводом для официальных встреч. То Лам особенно симпатизирует России, и его появление на посту президента будет полезно для развития отношений между двумя странами.
Вьетнам является особым адресом визита в сегодняшней обстановке, даже среди ближайших, проверенных временем партнёров Москвы. Организацию такого визита можно считать шагом Ханоя.
Последний раз Владимир Путин посещал Вьетнам в 2017 году, в рамках саммита АТЭС в Дананге. Именно Вьетнам организовал тогда первую, после российско-американского охлаждения, встречу президента РФ с Дональдом Трампом: в центре Вьетнама, в центре Азии, которая уже тогда стала центром, главной точкой роста мировой экономики, что было само по себе символично.
В рамках предстоящего визита так же важна традиционная, для российско-вьетнамского контекста, символика исторических дат. Визит состоится в дни 30-летия подписания «Договора об основах дружественных отношений между РФ и СРВ», имеющего основополагающее значение для обеих стран в современном времени. Как с СССР, так и с РФ Ханой придерживается последовательных принципов широкого сотрудничества и партнёрства, не изменяя ни себе, ни Москве. Вьетнам никогда не присоединялся к антироссийским силам и блокам, не поддерживал никакие эмбарго и санкции, направленные на изоляцию России. Вьетнам не требует за это какого-то вознаграждения или особого отношения, это просто факт, который следует подчеркнуть.
Однако зона свободной (ЗСТ) торговли Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС), в которую в 2015 г. вошел Вьетнам, к сегодняшнему дню могла бы стать надёжной гарантией принципа свободной торговли, который сегодня, как в отношении России, так и в мире подвергается серьёзным испытаниям. Для этого формат ЗСТ ЕАЭС, когда это было возможно, следовало активизировать в большей степени, сделав его менее формальным, ведь только теперь стала ясной критическая важность свободной торговли для Москвы.
Вьетнам занимает важную позицию в системе российского «поворота на Восток», заявленного на рубеже 2014 года, в статусе всеобъемлющего стратегического партнёра. Базой для этого стали традиционно дружественные отношения, которые ничто не может поколебать. Однако этот высокий статус необходимо дополнить практикой: новым, сверхвысоким уровнем взаимной торговли. Более высокая координация действий между РФ и СРВ в свою очередь способствовала бы обеспечению безопасности в важнейшей международной экономической зоне Юго-Восточной Азии, стабильному развитию региона.
Несмотря на ряд упущенных возможностей, экономические, торговые и инвестиционные отношения между двумя странами по-прежнему имеют большой потенциал и возможности для развития. При этом взаимный торговый обмен, перед лицом масштабных мировых колебаний, здесь всегда восстанавливается достаточно быстро, и это весьма показательно, нехарактерно для других путей российской экономики.
Энергетика остаётся ключевым направлением экономического сотрудничества. В этой части продолжение российской деятельности по разведке, разработке нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама крайне важно, соответствуя интересам двух стран. При этом именно на Москве лежит задача урегулирования имеющихся разногласий между странами региона по проблеме принадлежности шельфов, ведь серьёзный «поворот на Восток» должен касаться и этих тонких сфер.
Сотрудничество в сфере безопасности и обороны, имеющей сегодня огромное значение, достигло высокой надёжности и считается основой двусторонних политических отношений; переговоры на эту тему представляют крайний интерес. Также расширились культурные и образовательные обмены, а межрегиональное сотрудничество становится все более активным, благодаря вьетнамскому сообществу в России, которое является мостом дружбы, важной движущей силой консолидации.
Таким образом, предстоящий визит президента РФ во Вьетнам – на пути подготовки к другой важной дате, 75-летию установления дипломатических отношений – должен способствовать усилению мотивации двух стран к дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнёрства.
Удивительно, что на российском федеральном телевидении до сих пор нет ни одного общественно-политического ток-шоу на тему Вьетнама, наших двусторонних отношений. Это существенный пробел. Хорошо, что Вьетнаму уделяется сейчас повышенное внимание. Но было бы хорошо сделать это намного раньше.