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Вьетнам направит на 19-е ASIAD делегацию в составе более 500 человек.

Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг 31 августа подписал решение о формировании спортивной делегации Вьетнама на 19-е Азиатские игры (ASIAD 19), которые стартуют в Китае в конце сентября. Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг 31 августа подписал решение о формировании спортивной делегации Вьетнама на 19-е Азиатские игры (ASIAD 19), которые стартуют в Китае в конце сентября.

В состав делегации, возглавляемой директором главного управления по физкультуре и спорту Вьетнама Данг Ха Вьетом, вошли более 500 человек, в том числе 90 тренеров и 337 спортсменов по 31 виду спорта.

Состав мужской и женской футбольных команд Вьетнама пока не известен.

Спортивная делегация Вьетнама на 19-е ASIAD разделена на три группы. В первую группу входят игроки в китайские шахматы, сепак такрау, стрельбу, каратэ, велоспорт, тяжелую атлетику и стрельбу из лука. Вторая - спортсмены по плаванию, легкой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, настольному теннису, шахматам, теннису, гимнастике, роликовым конькам, боксу, тхэквондо, борьбе, ушу, дзюдо, курашу, джиу-джитсу и фехтованию. Последняя группа включает волейбол, футбол, гольф, бадминтон, софт-теннис, киберспорт и брейк-данс.

Церемония проводов делегации состоится 20 сентября.

Держателем флага Вьетнама на церемонии открытия ASIAD выбран пловец Нгуен Хи Хоанг.

На 19-х ASIAD Вьетнам претендует на 2-5 золотых медалей.

На 18-х ASIAD Вьетнам завоевал 4 золотые, 16 серебряных и 18 бронзовых медалей.

ИЖВ/ВИА

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