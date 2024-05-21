Вьетнам направил соболезнования Ирану в связи с крушением вертолета

Получив известие о том, что 19 мая при крушении вертолета погибли президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других высокопоставленных чиновников, 20 мая и.о. президента Во Тхи Ань Суан и премьер-министр Фам Минь Тьинь направили соболезнования и.о. президента Ирана Мохаммаду Мохберу, председатель Национального собрания Чан Тхань Ман – Спикеру Исламского консультативного совета Ирана Мохаммаду-Багеру Галибафу.



В тот же день Министр иностранных дел Буй Тхань Шон направил соболезнования и.о. Министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.