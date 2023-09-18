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Вьетнам - крупнейший торговый партнер Китая в АСЕАН
Выступая перед прессой по случаю участия премьер-министра Фам Минь Тьиня в 20-й ярмарке Китай-АСЕАН (CAEXPO) и Коммерческо-инвестиционном саммите Китай-АСЕАН (CABIS) в городе Наньнин, китайская провинция Гуанси, 16-17 сентября, министр Нгуен Хонг Зиен отметил, что двусторонние торгово-экономические и инвестиционные связи развиваются позитивно и постоянно ставят новые рекорды.
Китай на протяжении многих лет остается крупнейшим торговым партнером Вьетнама, отметил министр Нгуен Хонг Зиен, подчеркнув, что сотрудничество во взаимовыгодных областях постоянно расширяется и углубляется, принося ощутимую пользу жителям обеих стран.
Он предложил обеим сторонам активнее работать над реализацией общих представлений, достигнутых на высоком уровне двумя партиями и странами, укрепляя тем самым сотрудничество в различных сферах и делая его более интенсивным.
Им следует укреплять политическое доверие путем расширения обменов и встреч на всех уровнях, особенно стратегических контактов между высшими руководителями двух партий и стран, чтобы определить общие направления развития двусторонних отношений, продолжил он.
Министр Нгуен Хонг Зиен подчеркнул необходимость выполнения координирующей роли Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству Вьетнама и Китая; повышения качества сотрудничества во всех областях с акцентом на экономику, торговлю и инвестиции; повышения роли и эффективности механизмов сотрудничества в области финансов, валюты и инфраструктуры; более сбалансированного развития торговых связей; запуска большего числа проектов по сотрудничеству в области автомобильных и железных дорог.
Министр предложил расширять обмены между людьми, особенно между молодежью, и активизировать коммуникационную работу по информированию общественности о доброй дружбе между двумя партиями и странами.
Обе страны должны стремиться контролировать и надлежащим образом устранять разногласия в соответствии с достигнутыми на высоком уровне договоренностями и представлениями, уважая законные и правомерные интересы друг друга в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., во имя интересов своих народов, регионального и глобального мира, сотрудничества и развития, продолжил он.
Говоря о выставках CAEXPO и CABIS, министр Нгуен Хонг Зиен отметил, что они стали важными и престижными механизмами экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между АСЕАН и Китаем, непосредственно и практически способствуя превращению АСЕАН в крупнейшего торгового партнера Китая и превращению Китая в ведущего торгового партнера стран-членов АСЕАН, включая Вьетнам.
Министр выразил надежду, что сотрудничество в рамках CAEXPO станет важной движущей силой для развития АСЕАН-Китай, стран-участниц Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (РВЭП), а также стран, участвующих в инициативе «Пояс и путь».
Вьетнам надеется, что в ближайшее время CAEXPO, CABIS и связанные с ними мероприятия будут направлены на привлечение еще большего числа участников и сделок со стороны авторитетных, масштабных и способных предприятий, экспортеров и импортеров из Китая и других стран мира, особенно в тех областях, где АСЕАН и Китай имеют сильные стороны, сказал он.
Он особо отметил такие сферы сотрудничества, как высокие технологии, инновации, «зеленое» развитие, технологии сокращения выбросов углекислого газа, рациональное природопользование и др.