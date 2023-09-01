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Вьетнам категорически выступает против всех претензий Китая, основанных на пунктирной линии
31 августа 2023 года, отвечая на вопрос корреспондента о реакции Вьетнама на публикацию Министерством земельных и природных ресурсов Китая так называемой «стандартной карты 2023 года», на которой обозначены вьетнамские архипелаги Хоангша и Чыонгша, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:
«Публикация Министерством земельных и природных ресурсов Китая так называемой «стандартной карты 2023 года», на которой показаны вьетнамские архипелаги Хоангша и Чыонгша и пунктирная линия, которая отражает претензии Китая, нарушает суверенитет Вьетнама над архипелагами Хоангша и Чыонгша, а также суверенитет, суверенные права и юрисдикцию Вьетнама над его морскими районами, которые определяются в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Таким образом, претензии на суверенитет и морские претензии, основанные на пунктирной линии, как показано на вышеуказанной карте, являются недействительными и нарушают международное право, в частности Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г.
Вьетнам еще раз решительно подтверждает свою последовательную позицию по вопросу суверенитета над архипелагами Хоангша и Чыонгша, а также категорически выступает против всех претензий Китая в Восточном море, основанных на пунктирной линии».