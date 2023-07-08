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Вьетнам и Франция стремятся к зеленому, устойчивому развитию
Это мероприятие является частью серии мероприятий по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Францией и 10-летия основания двустороннего стратегического партнерства.
На форуме доцент, доктор Фам Бао Шон, вице-президент Вьетнамского национального университета (VNU), Ханой, сказал, что за многие годы тесного партнерства Вьетнам и Франция продемонстрировали свою приверженность и консенсус в вопросах защиты окружающей среды, устойчивого использования ресурсов, развития моделей зеленой экономики и экономики замкнутого цикла, основанных на современных технологиях и инновациях.
Обе страны прилагают неустанные усилия для развития соответствующей инфраструктуры и политики, создавая тем самым возможности для сотрудничества и общего развития, продолжил он.
Вьетнам, обладающий значительным потенциалом в области чистой энергии, и Франция, имеющая опыт и передовые технологии, создадут уникальное, тесное и дружественное сотрудничество для достижения цели устойчивого и более экологичного развития обеих стран, отметил Шон.
По словам посла Франции во Вьетнаме Николя Варнери, торговый оборот двух стран увеличился в пять раз и достиг 16 млрд. евро (17,4 млрд. долл. США) в период 2010-2022 гг. Крупные французские компании, а также многие малые и средние предприятия присутствуют во Вьетнаме, в то время как все большее число крупных вьетнамских корпораций, включая технологического гиганта FPT и производителя электромобилей VinFast, инвестируют во Францию.
Дипломат сказал, что, взяв на себя обязательство "чистый ноль", правительство Вьетнама продемонстрировало твердую решимость реагировать на изменение климата и находится в процессе реализации этого обязательства, причем первым шагом будет постепенный отказ от ископаемых видов энергии.
Другим шагом является подписание соглашений с партнерами по развитию из Группы семи (G7) о партнерстве по справедливому энергетическому переходу (JETP), добавил он, отметив, что в рамках этих отношений установлены амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников в национальной структуре источников энергии.
На форуме обсуждались три основные темы: экономические отношения между Францией и Вьетнамом: вызовы и перспективы; политика зеленого роста Франции и рекомендации для Вьетнама; устойчивое развитие и социальная ответственность в среде высшего образования.
В ходе обсуждения эксперты из Вьетнама и Франции выработали полезные рекомендации по укреплению экономической, торговой, институциональной, экологической и социальной устойчивости двух стран.
В энергетическом секторе Франция инвестирует в возобновляемые источники энергии для снижения зависимости от ископаемого топлива, поставив перед собой цель достичь 40% производства электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году.
Что касается устойчивого транспортного сектора, правительство Франции поддерживает электромобили и развивает инфраструктуру для достижения 35% продаж новых электрических или водородных пассажирских автомобилей к 2030 году и 100% в 2040 году.
Оно также решительно поддерживает зеленое финансирование через комплексные программы субсидирования, такие как налоговая поддержка и развитие финансовых инструментов, сказали эксперты.