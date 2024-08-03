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Вьетнам и Тимор-Лешти будут развивать сотрудничество в различных областях
Глава правительства поздравил Тимор-Лешти с достижениями в области национального строительства и развития, а также с приближением к полноправному членству в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и выразил уверенность, что страна вскоре реализует свой план национального развития на 2011-2030 годы, а также более интенсивно и широко интегрируется в мир.
Президент Рамуш-Орта выразил свое восхищение Вьетнамом и его народом, назвав эту страну образцом в деле залечивания военных ран, национального строительства и экономического развития.
Он воспользовался этой возможностью, чтобы поблагодарить Вьетнам за поддержку Тимора-Лешти в строительстве и развитии страны, а также в процессе интеграции в АСЕАН.
Лидеры двух стран высоко оценили позитивное развитие двустороннего сотрудничества и дружбы, в частности, рост двусторонней торговли почти на 30% за первые пять месяцев этого года и более чем на 6 миллионов долларов США.
Они договорились укреплять политическое доверие посредством встреч на всех уровнях, эффективно реализовывать соглашения высокого уровня, продолжать совершенствовать правовую базу для облегчения двустороннего сотрудничества и оптимизировать свой значительный потенциал сотрудничества.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что рис остается ключевым продуктом двусторонней торговли, и предложил обеим сторонам в ближайшее время продлить или подписать новый меморандум о взаимопонимании по торговле рисом, способствуя обеспечению продовольственной безопасности.
Он также призвал Тимор-Лешти увеличить импорт вьетнамских товаров, которые отвечают потребностям и вкусам потребителей Тимора-Лешти, таких как текстиль, одежда, обувь, напитки, молочные продукты, обработанные продукты питания, а также сельскохозяйственные и рыбные продукты.
Премьер-министр предложил Тимору-Лешти в ближайшее время устранить препятствия для работы вьетнамских предприятий в стране и создать для них более оптимальные условия для расширения бизнеса, особенно в сфере телекоммуникаций, цифровых услуг и добычи нефти и газа.
Президент сказал, что поддерживает предложения премьер-министра Фам Минь Тьиня и надеется, что Вьетнам поможет стране в таких областях, как сельское хозяйство, продовольственная безопасность, инфраструктура, образование и обучение, развитие человеческих ресурсов, здравоохранение и сокращение бедности, а также увеличит объем инвестиций. Он пообещал содействовать работе вьетнамских фирм в Тиморе-Лешти.
Лидеры двух стран договорились активизировать сотрудничество в других важных сферах, включая национальную оборону и безопасность, информацию и коммуникации, образование и подготовку кадров; использовать новые тенденции, такие как "зеленая" экономика, чистая энергия и инновации; а также развивать обмены между жителями через туризм и культуру.
Что касается региональных и международных вопросов, то они договорились поддерживать координацию и взаимную поддержку в многосторонних организациях.
Премьер-министр высоко оценил решимость и усилия Тимора-Лешти в реализации "Дорожной карты по полноправному членству Тимора-Лешти в АСЕАН" и подтвердил последовательную поддержку Вьетнамом страны в этом направлении.
Президент Рамуш-Орта также заявил, что Тимор-Лешти готов поддержать кандидатуру Вьетнама на должности во всех многосторонних, региональных и международных механизмах и организациях.
Стороны обязались продолжать поддерживать принципиальную позицию АСЕАН по Восточному морю, усилия по поддержанию мира, стабильности, безопасности и безопасности авиации и пролетов в Восточном море, урегулированию споров мирными средствами на основе международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, полному и эффективному выполнению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), созданию благоприятных условий для переговоров по Кодексу поведения в Восточном море (COC), ради мира, стабильности и развития в регионе.