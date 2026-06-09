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Вьетнам и Таиланд укрепляют обмен опытом в сфере законотворчества и парламентского контроля
Премьер-министр Анутин Чарнвиракул передал Председателю НС Чан Тхань Ману приветствия и приглашение посетить Таиланд с официальным визитом от Председателя Национального собрания Таиланда. Он подчеркнул, что две страны связывают давние и тесные отношения сотрудничества. Таиланд является страной, где Президент Хо Ши Мин жил и вёл революционную деятельность, а многочисленные поколения вьетнамцев, успешно проживающих и работающих в северо-восточных провинциях Таиланда, служат важным мостом дружбы между двумя народами. Подтвердив, что Таиланд неизменно придаёт большое значение всестороннему сотрудничеству с Вьетнамом, Премьер-министр выразил надежду на поддержку со стороны НС Вьетнама в дальнейшем продвижении Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами на более содержательный и эффективный уровень.
Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил динамичное и всестороннее развитие Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Таиландом во всех сферах, особенно в политике, обороне, безопасности, экономике, культуре, туризме, межрегиональном сотрудничестве и народных обменах. Он подтвердил, что Вьетнам неизменно рассматривает Таиланд как одного из приоритетных партнёров и уделяет большое внимание развитию многопланового сотрудничества с этой страной.
Оба руководителя выразили удовлетворение позитивной динамикой развития отношений между парламентами двух государств. Они подчеркнули, что на основе Меморандума о сотрудничестве между НС Вьетнама и Палатой представителей Таиланда, подписанного в 2023 году, стороны продолжают осуществлять обмен делегациями различных уровней, расширять контакты между парламентскими группами дружбы, особенно Группой дружбы «Вьетнам – Таиланд», а также между женщинами-парламентариями и молодыми парламентариями, тесно координируя действия на многосторонних парламентских площадках.
Обсуждая перспективы дальнейшего сотрудничества, стороны договорились продолжать укреплять политическое доверие, поддерживать обмены делегациями на высшем и других уровнях, эффективно реализовывать Программу действий по развитию Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Таиланд на период 2026–2031 годов. Они также подтвердили необходимость активизации межпарламентского взаимодействия, повышения роли парламентских групп дружбы, расширения контактов между женщинами-парламентариями, молодыми парламентариями и профильными органами парламентов двух стран, а также укрепления обмена опытом в сфере законотворческой деятельности и парламентского контроля.
Стороны договорились активизировать экономическую взаимосвязанность, эффективно реализовывать стратегию «Три взаимосвязи», содействовать развитию двусторонней торговли с целью скорейшего достижения объёма товарооборота в 25 миллиардов долларов США, расширять сотрудничество в сферах науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, а также укреплять дружественные связи между народами двух стран.
Председатель НС Чан Тхань Ман поблагодарил Правительство Таиланда за поддержку вьетнамской общины и выразил надежду, что Таиланд и впредь будет создавать благоприятные условия для активного участия вьетнамцев в экономической и общественной жизни страны, что позволит им и дальше выполнять роль важного моста дружбы между двумя народами.
Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, руководители подтвердили намерение продолжать тесную координацию в рамках АСЕАН, ООН, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также механизмов сотрудничества субрегиона Меконга. Особое внимание было уделено вопросам развития субрегионального экономического сотрудничества, устойчивого управления и использования водных ресурсов реки Меконг и минимизации негативных последствий хозяйственной деятельности, связанной с использованием водных ресурсов.
По этому случаю через Премьер-министра Таиланда Председатель НС Чан Тхань Ман передал наилучшие пожелания здоровья и приглашение Председателю Национального собрания и Палаты представителей Таиланда Софону Зараму, а также Председателю Сената Таиланда Монгколу Сурасадже посетить Вьетнам с официальным визитом в ближайшее время.