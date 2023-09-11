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Вьетнам и США установили всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития
Выступая перед прессой, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг сказал, что обе стороны согласились с тем, что отношения между Вьетнамом и США достигли прочного, глубокого, содержательного и эффективного развития с момента нормализации отношений и после установления всеобъемлющего партнерства.
Он подчеркнул, что всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжается на основе полного уважения основополагающих принципов и ориентира отношений между двумя странами за прошедшее время, включая уважение Устава Организации Объединенных Наций, международного права и политических институтов, независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга.
Обе стороны также подчеркнули, что взаимопонимание, взаимные обстоятельства, уважение законных интересов обеих сторон и невмешательство во внутренние дела друг друга являются основополагающими принципами, которые всегда имеют важное значение для двусторонних отношений и международных связей. Вьетнам высоко оценил и придает большое значение поддержке Соединенными Штатами Вьетнама «сильного, независимого, самодостаточного, процветающего».
Содержание нового сотрудничества наследует существующее содержание сотрудничества между двумя странами и поднимает их на новый уровень за счет содействия экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству в направлении инноваций - основа, целенаправленность и движущая сила двусторонних отношений; укрепление научно-технического сотрудничества является новым прорывом всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития. В ближайшее время соответствующие ведомства двух стран будут координировать реализацию достигнутых договоренностей.
«Вьетнам развивает отношения с Соединенными Штатами и другими международными партнерами в духе президента Хо Ши Мина, который ясно дал понять после обретения Вьетнамом независимости, что Вьетнам дружит со всеми странами. Что касается Соединенных Штатов, президент Хо Ши Мин подтвердил полную независимость Вьетнама и готовность Вьетнама в полной мере сотрудничать с Соединенными Штатами; что независимость и сотрудничество приносят пользу всему миру. Мы все знаем, что в течение многих лет после этого вьетнамскому народу пришлось пройти через множество жертв и лишений, чтобы защитить независимость и воссоединение страны», - сказал он.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что XIII съезд Коммунистической партии Вьетнама также определил политику продвижения и углубления двустороннего сотрудничества в рамках последовательной внешней политики независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности внешних отношений. Вьетнам является надежным другом, партнером и активным и ответственным членом международного сообщества.
Обе стороны проинформировали друг друга о ситуации в двух странах, выразили свою признательность за усилия и положительные результаты, достигнутые в области социально-экономического развития в каждой стране. Что касается сложных ситуаций и международных конфликтов, Вьетнам выразил желание, чтобы стороны вели диалог и разрешали их мирным путем на основе уважения основополагающих принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
Президент Джо Байден поблагодарил за теплый и искренний прием, который Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и вьетнамская сторона оказали делегации. Обе стороны повысили уровень отношений между двумя странами в целях содействия безопасности, процветанию, миру, сотрудничеству и развитию.
Президент Байден выразил свое удовлетворение повышением уровня всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Это важный шаг, направленный на углубление сотрудничества в ключевых и новых технологиях, особенно в построении цепочки поставок, более устойчивой к полупроводниковой промышленности; расширение экономических партнерств для дальнейшего стимулирования инвестиций и торговли между двумя странами; содействие образовательным обменам.
Президент Байден высоко оценил то, как две страны и их народы укрепили взаимное доверие и понимание в преодолении последствий войны: обезвреживание остатков взрывчатых веществ, ликвидация последствий загрязнения окружающей среды, вызванного диоксином, расширение программы помощи людям с ограниченными возможностями и поиск, сбор останков военнослужащих США, пропавших без вести в войне во Вьетнаме, а также вьетнамских солдат, все еще числившихся пропавшими без вести в этой войне.
Байден заявил, что с нетерпением ожидает начала новой главы в отношениях двух стран.