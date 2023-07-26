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Вьетнам и США сотрудничают в устранении последствий войны
В ходе встречи с президентом VAST профессором Чау Ван Минем и директором Вьетнамского бюро по поиску пропавших без вести (VNOSMP) Ле Конг Тьеном посол Кнаппер отметил плодотворное сотрудничество VAST и Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) по улучшению возможностей Вьетнама по идентификации останков, оставшихся после войны, в рамках проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Идентификация человеческих останков» стоимостью 7,4 млн. долл. США.
ICMP разрабатывает модифицированную технологию извлечения человеческого ДНК для решения проблем Вьетнама с образцами сильно разложившихся останков.
24 июля на научном семинаре, который CDI и ICMP провели в Ханое, чтобы отчитаться о реализации проекта, участники сосредоточились на возможностях технологии ICMP по извлечению ДНК и ее пригодности для последующего применения.
Через Международную комиссию по поиску пропавших без вести USAID планирует оснастить лабораторию CDI современным оборудованием, методиками и материалами для проведения процедур с ДНК, что позволит центру успешно выделять пригодную для использования ДНК из сильно разрушенных образцов костей.
Посол Марк Кнаппер подтвердил приверженность США поддержке усилий Вьетнама по идентификации человеческих останков времен войны и воссоединению идентифицированных останков с членами их семей.
Проект USAID «Идентификация человеческих останков» направлен на улучшение возможностей Вьетнама в области анализа ДНК и оказание помощи стране в разработке комплексной системы сопоставления ДНК из сильно деградировавших останков с ДНК семей, разыскивающих своих близких.
Этот проект является частью инициативы правительства США по поиску останков пропавших без вести американцев во время войны во Вьетнаме, в ответ на поддержку вьетнамской стороны в течение трех десятилетий в поиске и идентификации останков более 700 пропавших без вести американцев во Вьетнаме.
В этом году США и Вьетнам отмечают 10-летний юбилей Всеобъемлющего партнерства. Их тесное сотрудничество в области урегулирования последствий войны является свидетельством приверженности двух стран идее создания лучшего будущего для двух народов.