Вьетнам и США провели 13-й диалог по вопросам политики, безопасности и обороны

Обзор 13-го вьетнамско-американского диалога по вопросам политики, безопасности и обороны. Фото: baoquocte.vn

Это был первый диалог такого рода после того, как в сентябре 2023 года две страны повысили свои отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.



Стороны высоко оценили эффективную двустороннюю координацию в реализации обязательств высокого уровня, изложенных в совместном заявлении о повышении уровня отношений до 2023 года. Они выразили удовлетворение практическим прогрессом, достигнутым во всех областях, включая политику-дипломатию, экономику-торговлю, безопасность-оборону, а также культуру, образование и обмены между людьми, создавая тем самым положительный импульс к 30-й годовщине основания дипломатических отношений между Вьетнамом и США (1995-2025 гг.).



Ха Ким Нгок подтвердил, что Вьетнам считает США стратегически важным партнером, и приветствовал стремление США поддерживать сильный, независимый, самодостаточный и процветающий Вьетнам.



Он предложил обеим сторонам усилить координацию для глубокого, практичного и стабильного развития всеобъемлющих рамок стратегического партнерства, увеличить количество встреч на высоком уровне для поддержания стабильности и позитивной динамики двусторонних отношений и эффективно использовать механизмы диалога, включая диалог «политика-безопасность-оборона», для укрепления доверия, взаимопонимания и сотрудничества, устраняя при этом препятствия в двусторонних отношениях.



Вьетнамский чиновник также приветствовал включение впервые в повестку дня диалога вопроса о сотрудничестве в области высоких технологий, что способствует реализации сотрудничества в этой прорывной сфере, подтвержденной в Совместном заявлении Вьетнама и США на 2023 год.



Дженкинс высоко оценила эффективное выполнение существующих соглашений о сотрудничестве в области обороны и безопасности и согласилась и впредь уделять приоритетное внимание урегулированию последствий войны в двусторонних отношениях. США намерены поддерживать ресурсы для сотрудничества с Вьетнамом и оказания ему поддержки в преодолении последствий войны, включая дезактивацию диоксина, разминирование бомб и мин, помощь жертвам агента «оранж», а также поиск, сбор и идентификацию останков погибших солдат, подтвердила она.



Дженкинс также выразила благодарность правительству Вьетнама за активное и эффективное сотрудничество в поисках пропавших без вести американских военнослужащих в военное время, добавив, что США будут продолжать укреплять сотрудничество с Вьетнамом в области обороны и безопасности в рамках установленных рамок и соглашений, отвечающих потребностям Вьетнама. Это включает в себя сотрудничество в таких областях, как обучение, военная медицина, миротворчество, борьба с терроризмом, предотвращение и контроль кибербезопасности и высокотехнологичных преступлений.



В отношении международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, обе стороны договорились активизировать сотрудничество во имя мира, безопасности, взаимодействия и развития в регионе и во всем мире.

Дженкинс подтвердила, что США высоко оценивают и придают приоритетное значение Индо-Тихоокеанскому региону и поддерживают центральную роль АСЕАН в региональной архитектуре. Она также подтвердила, что США будут продолжать тесно сотрудничать с Вьетнамом для дальнейшего повышения эффективности всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН-США и Партнерства Меконг-США.



Что касается ситуации в Восточном море, то они подчеркнули важность поддержания мира, безопасности и порядка на море, содействия свободе судоходства и авиации в море. Они подчеркнули принцип неприменения силы или угрозы ее применения, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, особенно Уставом ООН и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).



Стороны наметили конкретные меры по поддержанию эффективной реализации Совместного заявления Вьетнама и США от 2023 года.