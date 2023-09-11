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Вьетнам и США договорились превратить инвестиции и инновации в важную основу нового партнерства
Сопредседатели мероприятия, министр планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Тьи Зунг и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что поднятие двусторонних связей на всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития создаст новые возможности и потенциал для двух стран и их предприятий содействовать инвестиционному сотрудничеству, особенно в такой области как инновация.
Они предложили предприятиям использовать это для расширения сотрудничества и создания пользы не только предприятиям, но и жителям обеих стран.
Министерства и отрасли стран будут продолжать обеспечивать оптимальные условия для американских и вьетнамских предприятий для успешного инвестирования и ведения бизнеса, участия в устойчивых региональных и глобальных цепочках поставок и содействия обеспечению процветания обеих стран, отметили чиновники.
В ходе конференции вьетнамские и американские предприятия обсудили возможности инвестиционного сотрудничества, уделив особое внимание четырем основным направлениям – технологии и инновации, инвестиции в производство, финансовые услуги и финансовые технологии, а также торговля и услуги.
В своем выступлении премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что одной из задач визита президента Дж. Байдена является содействие развитию вьетнамской экономики, ориентированной на технологии и инновации. Он процитировал лидера партии, который подчеркнул, что содействие инновационному экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству является фундаментом, центром и импульсом для двусторонних отношений.
Премьер-министр отметил, что он и президент США договорились превратить технологии, инновации и инвестиции в действительно новую важную основу всеобъемлющего стратегического партнерства.
Разделяя мнение президента Дж. Байдена о том, что инновации являются ключом к будущему, глава правительства Вьетнама призвал предприятия обеих сторон уделять приоритетное внимание инвестициям в науку - технологию и инновацию, особенно цифровые, полупроводниковую промышленность, зеленый рост, возобновляемые источники энергии, борьбу с изменением климата и циркулярную экономику.
Фам Минь Тьинь рассказал гостю, что Вьетнам поставил перед собой цель стать развивающейся страной с современной промышленностью и высоким средним доходом к 2030 году, а также развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Таким образом, он определяет, что наука, технологии и инновации являются одними из основных мотиваций национального развития, и его последовательная политика заключается в призыве к инвестициям и открытию рынков для всех партнеров и предприятий по всему миру, особенно из США.
Чтобы создать более благоприятные условия для предприятий, Вьетнам уделяет особое внимание развитию человеческих ресурсов, выстраиванию преференциальной политики для ускорения цифровой трансформации и дальнейшего развития возобновляемой энергетики, полупроводниковой промышленности, парков высоких технологий, а также инновационных и финансовых центров, участвует в глобальных цепочках ценностей и привлекает иностранных стратегических инвесторов.
Лидер правительства Вьетнама выразил надежду на продолжение получения политической поддержки со стороны правительства США и президента Дж. Байдена, а также на обязательства бизнес-сообщества США в отношении капитала, науки и технологий, а также подготовки высококачественных кадров, чтобы помочь Вьетнаму трансформировать свою модель роста, провести реструктуризацию экономики в направлении «зеленого», быстрого, устойчивого и инклюзивного направления.
С позиции «ресурсов, проистекающих из мышления и видения, а мотивации - из инноваций и творчества, силы – из людей и бизнеса», Фам Минь Тьинь сказал, что всеобъемлющее стратегическое партнерство Вьетнама и США представляет собой новое мышление, новое видение и новую мотивацию, а также создает новую силу и новые ценности. Он предложил обеим сторонам сотрудничать, делиться опытом, учиться и поддерживать друг друга в духе гармонизации выгод и разделения рисков.
Соглашаясь с мнением главы правительства Вьетнама, Дж. Байден высоко оценил достижения Вьетнама в развитии за последнее время, подчеркнув, что, по его мнению, настало время для США и Вьетнама развивать отношения во всех областях, чтобы добиться общего процветания.
Он подчеркнул, что обе страны и бизнес должны работать вместе для консолидации и развития сотрудничества в ближайшее время.
США будут сотрудничать и поддерживать Вьетнам, чтобы захватить и максимально использовать потенциал, заявил он, предложив Вьетнаму в целом и его предприятиям в частности продолжать тесно сотрудничать для содействия развитию в таких областях, как наука - технологии, инновации, полупроводниковая промышленность, зеленое преобразование, реагирование на изменение климата и подготовка человеческих ресурсов, а также более активное участие в региональных и глобальных цепочках создания стоимости.
Президент США подчеркнул, что сотрудничество и обмен необходимы не только во времена благоприятного развития, но и во времена трудностей и рисков.