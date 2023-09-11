Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и США договорились превратить инвестиции и инновации в важную основу нового партнерства

11 сентября премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и президент США Джо Байден договорились превратить технологии, инновации и инвестиции в действительно новую важную основу всеобъемлющего стратегического партнерства, только что установленного во время текущего визита американского президента во Вьетнам.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент США Джо Байден принимают участие во Вьетнамско-американском саммите по инвестициям и инновациям. Фото: ВИА  
Они пришли к такому консенсусу в ходе конференции высокого уровня по инвестициям и инновациям между двумя странами в Ханое в рамках двухдневного государственного визита лидера США во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

Сопредседатели мероприятия, министр планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Тьи Зунг и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что поднятие двусторонних связей на всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития создаст новые возможности и потенциал для двух стран и их предприятий содействовать инвестиционному сотрудничеству, особенно в такой области как инновация.

Они предложили предприятиям использовать это для расширения сотрудничества и создания пользы не только предприятиям, но и жителям обеих стран.

Министерства и отрасли стран будут продолжать обеспечивать оптимальные условия для американских и вьетнамских предприятий для успешного инвестирования и ведения бизнеса, участия в устойчивых региональных и глобальных цепочках поставок и содействия обеспечению процветания обеих стран, отметили чиновники.

В ходе конференции вьетнамские и американские предприятия обсудили возможности инвестиционного сотрудничества, уделив особое внимание четырем основным направлениям – технологии и инновации, инвестиции в производство, финансовые услуги и финансовые технологии, а также торговля и услуги.

В своем выступлении премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что одной из задач визита президента Дж. Байдена является содействие развитию вьетнамской экономики, ориентированной на технологии и инновации. Он процитировал лидера партии, который подчеркнул, что содействие инновационному экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству является фундаментом, центром и импульсом для двусторонних отношений.

Премьер-министр отметил, что он и президент США договорились превратить технологии, инновации и инвестиции в действительно новую важную основу всеобъемлющего стратегического партнерства.

Разделяя мнение президента Дж. Байдена о том, что инновации являются ключом к будущему, глава правительства Вьетнама призвал предприятия обеих сторон уделять приоритетное внимание инвестициям в науку - технологию и инновацию, особенно цифровые, полупроводниковую промышленность, зеленый рост, возобновляемые источники энергии, борьбу с изменением климата и циркулярную экономику.

Фам Минь Тьинь рассказал гостю, что Вьетнам поставил перед собой цель стать развивающейся страной с современной промышленностью и высоким средним доходом к 2030 году, а также развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.

Таким образом, он определяет, что наука, технологии и инновации являются одними из основных мотиваций национального развития, и его последовательная политика заключается в призыве к инвестициям и открытию рынков для всех партнеров и предприятий по всему миру, особенно из США.

Чтобы создать более благоприятные условия для предприятий, Вьетнам уделяет особое внимание развитию человеческих ресурсов, выстраиванию преференциальной политики для ускорения цифровой трансформации и дальнейшего развития возобновляемой энергетики, полупроводниковой промышленности, парков высоких технологий, а также инновационных и финансовых центров, участвует в глобальных цепочках ценностей и привлекает иностранных стратегических инвесторов.

Лидер правительства Вьетнама выразил надежду на продолжение получения политической поддержки со стороны правительства США и президента Дж. Байдена, а также на обязательства бизнес-сообщества США в отношении капитала, науки и технологий, а также подготовки высококачественных кадров, чтобы помочь Вьетнаму трансформировать свою модель роста, провести реструктуризацию экономики в направлении «зеленого», быстрого, устойчивого и инклюзивного направления.

С позиции «ресурсов, проистекающих из мышления и видения, а мотивации - из инноваций и творчества, силы – из людей и бизнеса», Фам Минь Тьинь сказал, что всеобъемлющее стратегическое партнерство Вьетнама и США представляет собой новое мышление, новое видение и новую мотивацию, а также создает новую силу и новые ценности. Он предложил обеим сторонам сотрудничать, делиться опытом, учиться и поддерживать друг друга в духе гармонизации выгод и разделения рисков.

Соглашаясь с мнением главы правительства Вьетнама, Дж. Байден высоко оценил достижения Вьетнама в развитии за последнее время, подчеркнув, что, по его мнению, настало время для США и Вьетнама развивать отношения во всех областях, чтобы добиться общего процветания.

Он подчеркнул, что обе страны и бизнес должны работать вместе для консолидации и развития сотрудничества в ближайшее время.

США будут сотрудничать и поддерживать Вьетнам, чтобы захватить и максимально использовать потенциал, заявил он, предложив Вьетнаму в целом и его предприятиям в частности продолжать тесно сотрудничать для содействия развитию в таких областях, как наука - технологии, инновации, полупроводниковая промышленность, зеленое преобразование, реагирование на изменение климата и подготовка человеческих ресурсов, а также более активное участие в региональных и глобальных цепочках создания стоимости.

Президент США подчеркнул, что сотрудничество и обмен необходимы не только во времена благоприятного развития, но и во времена трудностей и рисков.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Выступление генерального секретаря ЦК КПВ перед прессой после переговоров с президентом США

Выступление генерального секретаря ЦК КПВ перед прессой после переговоров с президентом США

Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг и президент США Джозеф Байден встретились с прессой после переговоров, состоявшихся 10 сентября в Ханое.
ПОДРОБНЕЕ

Top