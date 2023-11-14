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Вьетнам и США добиваются положительных результатов в оборонном сотрудничестве

Вьетнам всегда считает США одним из важных партнеров в своей внешней политике, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-полковник Нгуен Ван Нгиа Генерал-полковник Нгуен Ван Нгиа приветствовал визит генерала Чарльза Флинна и сопровождающих его лиц во Вьетнам в связи с тем, что обе страны отмечают 10-летие вьетнамо-американского всеобъемлющего партнерства, которое недавно было переведено во всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития в ходе государственного визита во Вьетнам президента США Джо Байдена в сентябре.

По его словам, Вьетнам стремится к укреплению отношений с США на основе уважения независимости, суверенитета и политических институтов друг друга, на благо обеих стран и во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

По его словам, за последние годы обе страны достигли положительных результатов в сотрудничестве в области обороны, особенно в сфере урегулирования последствий войны, миротворческих операций ООН, подготовки персонала и военного здравоохранения, а также сотрудничества между вооруженными силами.

Высоко оценив роль USARPAC в осуществлении двустороннего сотрудничества, он предложил обеим сторонам в ближайшее время продолжить эффективную реализацию подписанных документов и соглашений, уделяя приоритетное внимание развитию сотрудничества в миротворческих операциях ООН, повышению эффективности и качества сотрудничества в области подготовки кадров и углублению взаимодействия в области медицинского здравоохранения.

Он предложил США уделить приоритетное внимание сотрудничеству в области ликвидации последствий войны, в том числе продолжить наращивать поддержку Вьетнама в деле детоксикации диоксинов в аэропорту Бьенхоа, рассмотреть результаты детоксикации диоксинов в аэропорту А Шо в уезде А Лыой провинции Тхыатхиен Хюэ, а также очистить загрязненную диоксинами почву в аэропорту Фукат в провинции Биньдинь.

Вьетнам обязуется создать благоприятные условия для наиболее эффективного поиска пропавших без вести американских военнослужащих, сказал он.

В связи с этим генерал-полковник Нгуен Ван Нгиа пригласил генерала Чарльза Флинна и представителей USARPAC посетить вторую Вьетнамскую международную выставку вооружений, проведение которой запланировано на конец 2024 года.

Генерал Чарльз Флинн заявил, что будет тесно сотрудничать с посольством США и офисом военного атташе для дальнейшего укрепления двусторонних связей, и пожелал, чтобы вьетнамская и американская армии сотрудничали в большем количестве областей, таких как обмен делегациями, обучение персонала и посещение мероприятий, проводимых обеими сторонами.

ИЖВ/ВИА

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