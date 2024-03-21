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Вьетнам и Сингапур углубляют экономическое и энергетическое сотрудничество
Энергетика оказалась в центре внимания участников дискуссии, обе стороны высоко оценили текущие совместные проекты, особенно в области чистой энергетики. Они подчеркнули взаимную выгоду, которую можно извлечь из расширения сотрудничества в этом секторе.
Поскольку существует множество потенциальных и существующих возможностей для сотрудничества, которые необходимо изучить, министр Тан Си Ленг предложил совместные с Вьетнамом исследования и реализацию проектов с возможным привлечением других партнеров, уделяя особое внимание ветровой и чистой энергетике.
Министр Нгуен Хонг Зиен ожидает, что Сингапур поделится своим опытом в создании соответствующих политических механизмов для поддержки надежного сотрудничества в области энергетики и чистой энергии с Сингапуром и другими странами.
Он предложил рабочей группе двух министерств обменяться техническим опытом, чтобы воплотить потенциал в конкретные действия.
Вьетнамский министр также предложил содействовать развитию человеческих ресурсов в энергетическом секторе путем расширения сотрудничества между университетами и исследовательскими институтами. Он также попросил Сингапур оказать содействие подразделениям министерства Вьетнама в разработке стратегий развития промышленности, энергетики, торговли, цифровой трансформации и зеленого перехода.
Сингапур в настоящее время является четвертым по величине торговым партнером Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и вторым по величине иностранным инвестором.
В 2023 году объем двусторонней торговли достиг 9,1 миллиарда долларов США, а за первые два месяца 2024 года этот показатель уже достиг 1,5 миллиарда долларов США.
В прошлом году Вьетнам и Сингапур подписали обновленное рамочное соглашение о связях, в соответствии с которым энергетическое сотрудничество стало одним из пяти основных направлений.