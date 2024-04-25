Вьетнам и РК проводят 11-й диалог по оборонной политике

Сопредседателями мероприятия выступили заместитель министра национальной обороны Хоанг Суан Чиен и его коллега из РК Ким Сон Хо.



Хоанг Суан Чиен отметил, что двусторонние связи были укреплены во всех областях, включая оборону, после повышения статуса отношений между Вьетнамом и РК до всеобъемлющего стратегического партнерства в декабре 2022 года.

Он отметил, что при поддержке лидеров стран сотрудничество в сфере обороны принесло практические результаты в области обмена делегациями, образования и подготовки, механизмов диалога и консультаций, оборонной промышленности, военной торговли, смягчения последствий войны, кибербезопасности, военной медицины и миротворчества ООН. Стороны также консультировались и поддерживали друг друга на соответствующих многосторонних форумах и механизмах, в частности на механизмах под руководством АСЕАН.

Он рекомендовал продолжать развивать совместную работу в этих сферах и подтвердил, что министерство обороны Вьетнама готово принять у себя старших офицеров из РК, проходящих обучение в Национальной академии обороны и курсы вьетнамского языка в Военно-научной академии во Вьетнаме.

Пользуясь случаем, он поблагодарил правительство РК за выделение 34 миллионов долларов США на два проекта по обезвреживанию бомб времен войны во Вьетнаме.

В свою очередь, Ким Сон Хо заявил, что РК хочет расширить сотрудничество с Вьетнамом в области обороны, и предложил сторонам поддерживать текущую совместную деятельность и изучать новые области сотрудничества на основе их дружбы.

В ходе диалога официальные лица обменялись мнениями о глобальных и региональных ситуациях, представляющих взаимный интерес.

Касаясь вопроса Восточного моря, Хоанг Суан Чиен подчеркнул, что Вьетнам остается твердым сторонником разрешения всех споров мирными средствами на основе международного права и обязательств в регионе, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), шестипунктовые принципы АСЕАН по Восточному морю, Декларацию о поведении сторон в водах (DOC), а также продвижение предметных и эффективных переговоров по Кодексу поведения в Восточном море (COC). Говоря о ситуации на Корейском полуострове, он отметил, что Вьетнам сохраняет свою позицию против распространения оружия массового уничтожения, выступает за денуклеаризацию района и решение проблем путем мирного диалога.

Заместители министров также подписали протокол диалога.