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Вьетнам и Республика Корея укрепляют сотрудничество в сфере инвестиций и улучшения ценностной цепочки в аграрном секторе
Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Ле Минь Хоан подчеркнул значительный потенциал и преимущества Вьетнама и Республики Кореи в развитии сотрудничества в аграрной области. Он отметил, что Республика Корея обладает передовым сельским хозяйством и разнообразием агрокультур, в то время как Вьетнам выступает одним из мировых лидеров по экспорту агропродукции, предоставляя мировому рынку такие товары, как рис, овощи, фрукты, морепродукты и товарные культуры.
Основное внимание в сотрудничестве между странами уделяется передаче технологий в сфере развития биотопливных культур, высококачественных овощных культур, технологий производства пищевых и лекарственных грибов, безопасного производства продуктов питания, развития фруктовых деревьев умеренного климата, а также продвижению агротехники и технологий.
Председатель Корейского агентства международного сотрудничества Чан Вон Сам указал на ключевую роль аграрного сектора в сотрудничестве между государствами и заявил о намерении KOICA продолжать поддержку в рамках долгосрочной стратегической программы. Он акцентировал внимание на будущем сотрудничестве, ориентированном на цифровизацию, адаптацию к изменению климата, инновациях и внедрение научных и технологических достижений в аграрной отрасли для повышения доходов вьетнамских фермеров и обеспечения устойчивого развития.
Министр Ле Минь Хоан выразил благодарность Корейскому агентству международного сотрудничества за вклад в создание стратегического видения сотрудничества в аграрной области и развитии сельских территорий на 2024–2030 годы. Этот план подчеркивает ключевые и практичные аспекты взаимодействия, способствующие максимальному использованию сравнительных преимуществ обеих стран, диверсификации форм сотрудничества и инвестиций для повышения их эффективности и устойчивости.
Ожидается, что данная инициатива будет способствовать устойчивому развитию аграрного сектора Вьетнама, стимулировать инвестиционное и торговое сотрудничество между Вьетнамом и Республикой Кореей в аграрной области и развитии сельских территорий, укреплять структуру взаимодействия между государственным и частным секторами, способствуя инклюзивному и устойчивому развитию.
Заместитель директора Института стратегии и политики развития сельского хозяйства и сельских территорий Нгуен Ань Фонг подчеркнул, что Республика Корея является важным экспортным рынком для вьетнамской агропродукции, указывая на трехкратное увеличение экспортной стоимости с 2010 по 2023 год. Он также выделил рост вьетнамского экспорта в Республику Корея после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между двумя странами, подчеркивая взаимную выгоду и стратегическое значение дальнейшего сотрудничества в аграрной сфере.
Хотя Республика Корея является одним из крупнейших иностранных инвесторов во Вьетнаме, доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Кореи в аграрный сектор Вьетнама составляет лишь 0,17% от их общего объема в страну. Инвестиции преимущественно направлены в регионы, обладающие благоприятными условиями в плане климата, использования земель, инфраструктуры, трудовых и сырьевых ресурсов, а также инвестиционной политики. По данным на 2022 год, было реализовано 39 проектов.
Республика Корея занимает второе место среди доноров в сельскохозяйственном секторе Вьетнама. Официальная помощь в целях развития (ОПР) от Республики Корея внесла значительный вклад в развитие вьетнамского сельского хозяйства, способствуя повышению производительности и качества сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, доля ОПР Республики Корея, направленная на поддержку сельского хозяйства Вьетнама, составляет всего 3,36% от общего объема ОПР, предоставленного Вьетнаму.