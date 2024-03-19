Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Республика Корея укрепляют сотрудничество в сфере инвестиций и улучшения ценностной цепочки в аграрном секторе

Вьетнам и Республика Корея укрепляют сотрудничество в сфере инвестиций и улучшения ценностной цепочки в аграрном секторе Утром 18 марта в Ханое состоялся семинар, организованный Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама в сотрудничестве с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA), на тему: «Перспективы сотрудничества между Вьетнамом и Республикой Кореей в аграрной сфере до 2030 года».

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Ле Минь Хоан подчеркнул значительный потенциал и преимущества Вьетнама и Республики Кореи в развитии сотрудничества в аграрной области. Он отметил, что Республика Корея обладает передовым сельским хозяйством и разнообразием агрокультур, в то время как Вьетнам выступает одним из мировых лидеров по экспорту агропродукции, предоставляя мировому рынку такие товары, как рис, овощи, фрукты, морепродукты и товарные культуры.

Основное внимание в сотрудничестве между странами уделяется передаче технологий в сфере развития биотопливных культур, высококачественных овощных культур, технологий производства пищевых и лекарственных грибов, безопасного производства продуктов питания, развития фруктовых деревьев умеренного климата, а также продвижению агротехники и технологий.

Председатель Корейского агентства международного сотрудничества Чан Вон Сам указал на ключевую роль аграрного сектора в сотрудничестве между государствами и заявил о намерении KOICA продолжать поддержку в рамках долгосрочной стратегической программы. Он акцентировал внимание на будущем сотрудничестве, ориентированном на цифровизацию, адаптацию к изменению климата, инновациях и внедрение научных и технологических достижений в аграрной отрасли для повышения доходов вьетнамских фермеров и обеспечения устойчивого развития.

Министр Ле Минь Хоан выразил благодарность Корейскому агентству международного сотрудничества за вклад в создание стратегического видения сотрудничества в аграрной области и развитии сельских территорий на 2024–2030 годы. Этот план подчеркивает ключевые и практичные аспекты взаимодействия, способствующие максимальному использованию сравнительных преимуществ обеих стран, диверсификации форм сотрудничества и инвестиций для повышения их эффективности и устойчивости.

Ожидается, что данная инициатива будет способствовать устойчивому развитию аграрного сектора Вьетнама, стимулировать инвестиционное и торговое сотрудничество между Вьетнамом и Республикой Кореей в аграрной области и развитии сельских территорий, укреплять структуру взаимодействия между государственным и частным секторами, способствуя инклюзивному и устойчивому развитию.

Заместитель директора Института стратегии и политики развития сельского хозяйства и сельских территорий Нгуен Ань Фонг подчеркнул, что Республика Корея является важным экспортным рынком для вьетнамской агропродукции, указывая на трехкратное увеличение экспортной стоимости с 2010 по 2023 год. Он также выделил рост вьетнамского экспорта в Республику Корея после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между двумя странами, подчеркивая взаимную выгоду и стратегическое значение дальнейшего сотрудничества в аграрной сфере.

Хотя Республика Корея является одним из крупнейших иностранных инвесторов во Вьетнаме, доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Кореи в аграрный сектор Вьетнама составляет лишь 0,17% от их общего объема в страну. Инвестиции преимущественно направлены в регионы, обладающие благоприятными условиями в плане климата, использования земель, инфраструктуры, трудовых и сырьевых ресурсов, а также инвестиционной политики. По данным на 2022 год, было реализовано 39 проектов.

Республика Корея занимает второе место среди доноров в сельскохозяйственном секторе Вьетнама. Официальная помощь в целях развития (ОПР) от Республики Корея внесла значительный вклад в развитие вьетнамского сельского хозяйства, способствуя повышению производительности и качества сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, доля ОПР Республики Корея, направленная на поддержку сельского хозяйства Вьетнама, составляет всего 3,36% от общего объема ОПР, предоставленного Вьетнаму.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top