Вьетнам и Республика Корея развивают сотрудничество в области полупроводников

Выступая на мероприятии, посол РК во Вьетнаме Чхве Ён Сам выразил мнение, что это событие не только ознаменует собой важную веху в традиционных отраслях производства, но и предложит подробные решения для развития двустороннего сотрудничества в высокотехнологичной промышленности.



Посольство РК во Вьетнаме, KOTRA, а также все корейские агентства и организации будут прилагать постоянные усилия для развития сотрудничества в области полупроводников между двумя странами, сказал он.



Во Суан Хоай, заместитель директора Национального инновационного центра при Министерстве планирования и инвестиций (MPI), сказал, что во Вьетнаме насчитывается более 40 компаний, занимающихся разработкой чипов, и еще около 15 компаний, участвующих в упаковке, тестировании и производстве оборудования для полупроводников. Многие из них родом из РК, включая Samsung, Hana Micron и Amkor Technology.



Чтобы создать благоприятные условия для развития вьетнамской полупроводниковой промышленности, правительство Вьетнама продемонстрировало значительную политическую волю к развитию этого высокотехнологичного сектора.

В соответствующих резолюциях партии, Национального собрания и правительства полупроводниковая промышленность рассматривается как ключевая область для будущего социально-экономического развития. Премьер-министр также учредил Национальный комитет по надзору за развитием полупроводниковой промышленности, председателем которого является он сам.



Во Суан Хоай отметил, что MPI представила премьер-министру национальную стратегию развития полупроводниковой промышленности и схему развития человеческих ресурсов для этой отрасли.



В ближайшее время MPI представит правительству проект указа о создании специальных механизмов для NIC с особыми положениями для полупроводниковых компаний в NIC, добавил он.



По мнению экспертов, поскольку многие страны соревнуются за право стать мировыми центрами производства полупроводников, Вьетнам сможет извлечь выгоду из этой тенденции, если стратегически сфокусирует свои инвестиции в полупроводниковую промышленность. Они посоветовали Вьетнаму заняться такими областями, как разработка микрочипов, полупроводники для умных автомобилей, технологические чипы среднего уровня и упаковка полупроводников.