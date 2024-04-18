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Вьетнам и Польша укрепляют оборонные связи
Хоанг Суан Чиен, который также является членом Центральной военной комиссии, отметил роль польских атташе по вопросам обороны во Вьетнаме, которые тесно сотрудничают с вьетнамскими военными подразделениями для укрепления взаимопонимания и обсуждения сотрудничества в области обучения, обмена делегациями, военной медицины, ВВС и оборонной промышленности в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании (MoU) по оборонному сотрудничеству, подписанным в 2010 году.
Он выразил пожелание, чтобы посол Сурдей тесно сотрудничал с вьетнамским министерством в таких ключевых областях, как обмен делегациями высокого уровня, укрепление существующих рамок и механизмов оборонного сотрудничества, содействие взаимодействию между оборонными предприятиями обеих стран, включая участие в предстоящей международной выставке Vietnam International Defence Expo 2024, и поощрение поддержки сотрудничества между Вьетнамом и Европейским союзом в оборонном секторе.
Он также предложил подписать новый меморандум о взаимопонимании в области оборонного сотрудничества, чтобы активизировать сотрудничество в области обучения, с конкретной просьбой о польской поддержке в подготовке вьетнамского персонала в области кибербезопасности и военной медицины. Кроме того, он выразил готовность принять польских студентов во Вьетнаме для изучения вьетнамского языка в Военно-научной академии.
Посол Сурдей, в свою очередь, предложил министерству обороны Вьетнама оказывать постоянную поддержку польским военным атташе в выполнении их обязанностей во Вьетнаме и искать новые сферы сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
По его словам, Польша готова помочь Вьетнаму в подготовке кадров в польских военных учебных заведениях и поделиться своим опытом в миротворческих операциях.
В своем качестве он пообещал приложить все усилия для дальнейшего углубления двусторонних оборонных связей на более практической и содержательной основе.