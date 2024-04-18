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Вьетнам и Польша укрепляют оборонные связи

Хоанг Суан Чиен, который также является членом Центральной военной комиссии, отметил роль польских атташе по вопросам обороны во Вьетнаме, которые тесно сотрудничают с вьетнамскими военными Заместитель министра национальной обороны генерал-полковник Хоанг Суан Чиен отметил практическое, эффективное и выдающееся развитие двусторонних оборонных связей в области подготовки человеческих и оборонной промышленности во время приема в Ханое 17 апреля посла Польши во Вьетнаме Александра Сурдея.

Хоанг Суан Чиен, который также является членом Центральной военной комиссии, отметил роль польских атташе по вопросам обороны во Вьетнаме, которые тесно сотрудничают с вьетнамскими военными подразделениями для укрепления взаимопонимания и обсуждения сотрудничества в области обучения, обмена делегациями, военной медицины, ВВС и оборонной промышленности в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании (MoU) по оборонному сотрудничеству, подписанным в 2010 году.

Он выразил пожелание, чтобы посол Сурдей тесно сотрудничал с вьетнамским министерством в таких ключевых областях, как обмен делегациями высокого уровня, укрепление существующих рамок и механизмов оборонного сотрудничества, содействие взаимодействию между оборонными предприятиями обеих стран, включая участие в предстоящей международной выставке Vietnam International Defence Expo 2024, и поощрение поддержки сотрудничества между Вьетнамом и Европейским союзом в оборонном секторе.

Он также предложил подписать новый меморандум о взаимопонимании в области оборонного сотрудничества, чтобы активизировать сотрудничество в области обучения, с конкретной просьбой о польской поддержке в подготовке вьетнамского персонала в области кибербезопасности и военной медицины. Кроме того, он выразил готовность принять польских студентов во Вьетнаме для изучения вьетнамского языка в Военно-научной академии.

Посол Сурдей, в свою очередь, предложил министерству обороны Вьетнама оказывать постоянную поддержку польским военным атташе в выполнении их обязанностей во Вьетнаме и искать новые сферы сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

По его словам, Польша готова помочь Вьетнаму в подготовке кадров в польских военных учебных заведениях и поделиться своим опытом в миротворческих операциях.

В своем качестве он пообещал приложить все усилия для дальнейшего углубления двусторонних оборонных связей на более практической и содержательной основе.

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